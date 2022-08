Nafi Thiam op weg naar goud in zevenkamp, Noor Vidts voorlopig vierde

Pas bij haar tweede poging in het speerwerpen vanmiddag gooide Thiam de speer binnen het vak. Met een afstand van 48m89 bleef ze evenwel nog een eindje onder haar gebruikelijke standaard. Toch lijkt dat te volstaan voor goud.

Thiam was eerder vandaag tijdens het verspringen, het openingsnummer van de tweede dag in de zevenkamp , niet verder geraakt dan een sprong van 6m08, die haar slechts een negende plaats en 874 punten opleverde.

Geen record

Een verbetering van haar persoonlijk record, dat sinds Götzis 2017 op 7.013 punten staat, kan Nafi Thiam nu wel vergeten, net als het Europese record van Carolina Klüft (7.032 punten, Osaka 2007).

Op de eerste dag van de zevenkamp had Thiam nochtans een ruime voorsprong opgebouwd. De wereld- en olympisch kampioene opende de zevenkamp met 13.34 op de 100 meter horden, goed voor 1.074 punten en een derde plaats. Vervolgens nam ze met een sprong over 1m98 (1.211 ptn) de leiding en vergrootte ze haar voorsprong met een derde plaats in het kogelstoten (14m95, 858 punten).

Vidts was na 13.21 op de 100 horden tweede en hield die positie met een sprong over 1m83. Na het kogelstoten (9e met 13m86) was ze naar de derde plaats gezakt. Met een elfde plaats op de 200 meter in 24.64 (920 punten) bracht de titelverdedigster haar totaal op 4.063 punten. Noor Vidts werd in 24.14 (967 ptn) derde in het laatste nummer van de dag.

Vorige maand veroverde Nafi Thiam in het Amerikaanse Eugene haar tweede wereldtitel. Ze twijfelde lange tijd om deel te nemen aan het EK in München, maar bevestigde uiteindelijk haar deelname. Noor Vidts eindigde op de vijfde plaats in Eugene.