Nafi Thiam kroont zich voor de tweede keer tot wereldkampioene

Het Amerikaanse talent Anna Hall greep met 6.755 punten brons. Noor Vidts eindigde met 6.559 punten op de vijfde plaats.

Thiam had zondag in het tweede onderdeel, het hoogspringen, de leiding genomen, maar was maandag in het speerwerpen, het voorlaatste onderdeel, voorbijgegaan door Vetter. Om zich na 2017 een tweede keer tot wereldkampioene te kronen, moest de tweevoudige olympische kampioene in de afsluitende 800 meter 1.4 sneller zijn dan de Nederlandse.

Dat lukte met verve. Ze finishte als vijfde in een persoonlijk record van 2:13.00 en liet daarmee Vetter zeven seconden en negen honderdsten achter zich.

Vidts werd in de door Hall in 2:06.67 gewonnen 800 meter derde in 2:08.50, ook een persoonlijk record.

Nafi Thiam, Anouk Vetter en Anna Hall met hun medailles. Beeld Photo News