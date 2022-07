Nafi Thiam kroont zich voor de tweede keer tot wereldkampioene zevenkamp: ‘Heel fier op wat ik heb bereikt’

Het Amerikaanse talent Anna Hall greep met 6.755 punten brons. Noor Vidts eindigde met 6.559 punten op de vijfde plaats.

Thiam had zondag in het tweede onderdeel, het hoogspringen, de leiding genomen, maar was maandag in het speerwerpen, het voorlaatste onderdeel, voorbijgegaan door Vetter. Om zich na 2017 een tweede keer tot wereldkampioene te kronen, moest de tweevoudige olympische kampioene in de afsluitende 800 meter liefst 1,4 seconden sneller zijn dan de Nederlandse.

Dat lukte uiteindelijk met verve. Ze finishte als vijfde in een persoonlijk record van 2:13.00 en liet daarmee Vetter 7 seconden en 9 honderdsten achter zich.

Vidts werd in de door Hall in 2:06.67 gewonnen 800 meter derde in 2:08.50, ook een persoonlijk record.

‘Geweldige beloning’

“Deze titel brengt veel emoties mee”, legde Thiam achteraf uit. “De competitie was heel intens en stresserend. Het bleef spannend tot het einde. Ik ben heel fier op mijn 800 meter. Ik heb mijn leven gegeven voor deze titel. Het is een mooie manier om af te sluiten.”

Haar tweede wereldtitel zorgde voor een speciaal gevoel bij Thiam, die in het begin van het seizoen sukkelde met blessures aan de vinger en rug. “Het is een geweldige beloning na een periode van afzien. En het geeft me vertrouwen voor wat nog komen moet. Ik sta, gezien mijn voorbereiding, versteld van mijn prestaties. Ik huilde elke dag en vroeg me af wat het beste was om te doen. Dit kampioenschap laten vallen en helemaal herstellen? Als je ziet wat ik vandaag heb bereikt, was dat te gek. Ik ben trots.”

Nafi Thiam, Anouk Vetter en Anna Hall met hun medailles. Beeld Photo News

De Naamse kwam nog even terug op de beslissende 800 meter, die ze begon als tweede in de tussenstand. “Die is altijd heel stressvol, ongeacht de positie vooraf. Ik behield het vertrouwen. Ik wist dat ik het goed kon doen en het laken nog naar mij toe kon trekken. Ik heb er hard op getraind, kon dat nog niet tonen in competitie, maar wilde gewoon zo snel mogelijk rennen, zonder strategie. Dan wist ik dat ik achteraf geen spijt kon hebben. Ik eindig uiteindelijk met 6.947 punten (haar hoogste totaal op een groot kampioenschap, red.). Ik weet niet wat ik nog meer kon doen.”

Voor de laatste proef had Thiam even nood aan rust. “Ik ben naar mijn kamer gegaan en wilde een uurtje slapen. Ik had een heel slechte nacht gehad. Maar ik kon mijn ogen niet sluiten. Ik bleef maar denken aan wat er nog te gebeuren stond.”

Thiam wilde tot slot haar titels niet rangschikken. “Ik ben heel fier op alle titels”, eindigde ze. “Ik heb voor alle titels heel hard moeten werken. Dat geldt ook voor het WK-zilver in Doha (in 2019, red.). Ik had toen een heel moeilijk seizoen. Hier ben ik vooral trots op mijn puntentotaal. Ik had vooraf geen verwachtingen en bekeek de competitie proef per proef. Ik heb geen enkele fout gemaakt.”