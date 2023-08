Naderende tyfoon in Zuid-Korea: Belgische scouts worden geëvacueerd op Wereldjamboree

De tyfoon raasde de voorbije dagen al door Japan en China, en hield daar lelijk huis. De krachtige storm is nu op weg naar Zuid-Korea, zo waarschuwt de Zuid-Koreaanse meteorologische dienst.

De organisatie van de Wereldjamboree is voorbereid op de komst van de tyfoon, en heeft samen met het Koreaanse leger een evacuatieplan opgesteld dat morgen in werking treedt.

“Alle deelnemers worden vanaf dinsdagochtend geëvacueerd met bussen richting Seoul”, klinkt het in een persbericht van de Belgische delegatie. “Deze gecontroleerde operatie wordt ondersteund door WOSM (World Organization of the Scout Movement, red.) en het Koreaanse leger zodat alles kalm en goed georganiseerd kan verlopen en de delegaties van elk land zoveel mogelijk samen kunnen blijven in hun contingent.”

“De meer dan 40.000 aanwezige scouts kunnen op die manier komende dagen nog een alternatief programma aangeboden krijgen tot en met het einde van deze Jamboree voorzien op 12 augustus”, zegt de Belgische contingentleider nog.

Beeld AFP

‘Robuust evacuatieplan’

De Belgische delegatie overlegt momenteel ook met de Belgische ambassade om de evacuatie van de Belgische scouts voor te bereiden. Er zijn zo’n 1.250 Belgische scouts op de Wereldjamboree in Zuid-Korea.

“In samenwerking met het Koreaanse leger werd een robuust evacuatieplan voorzien met voldoende uitvalsroutes, schuilplaatsen en een weerstation ter plaatse om de situatie in het gebied te monitoren”, aldus woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Zodra de omstandigheden dit zouden vereisen, wordt onmiddellijk de nodige actie genomen om alle deelnemers in veiligheid te brengen.”

Zuid-Korea zuchtte de afgelopen dagen ook al onder temperaturen die opliepen tot 38 graden. De autoriteiten moesten daardoor de organisatie van de Wereldjamboree, waar tienduizenden Scouts hebben verzameld, ter hulp schieten. De Britse en Amerikaanse scouts hebben wegens de hitte al afgehaakt, maar desondanks gaat het evenement gewoon door. De World Jamboree duurt in principe tot 12 augustus.

De Britse jongeren op de Wereldjamboree werden eerder al geëvacueerd. Beeld AP