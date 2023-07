Nadat McConnell plots was stilgevallen tijdens persconferentie duwt presidentskandidate Haley hem zachtjes richting uitgang

Haley werd zondag in ‘Face the Nation’ van CBS door presentatrice Margaret Brennan gevraagd of ze nog steeds vertrouwen heeft in het vermogen van McConnell om leiding te geven na het voorval.

“Ik denk dat Mitch McConnell geweldig werk heeft geleverd als het gaat om onze rechterlijke macht. Als we kijken naar de rechters, als we kijken naar het hooggerechtshof is hij een geweldige leider geweest,” zei Haley, de voormalige gouverneur van South Carolina en ex-ambassadeur van de Verenigde Naties tijdens het presidentschap van Donald Trump. “Maar we moeten ophouden mensen te kiezen omdat ze er goed uitzien op een foto en een baby goed vasthouden.”

Ze zei ook dat de 90-jarige Amerikaanse senator Dianne Feinstein, de 80-jarige voorzitter Joe Biden en het 83-jarige congreslid Nancy Pelosi - allemaal prominente Democraten - “moeten weten wanneer ze weg moeten lopen”.

Mitch McConnell inexplicably freezes during press conference, is quickly escorted away

pic.twitter.com/w4jnw8NtdU — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) 26 juli 2023

Haley heeft opgeroepen tot termijnlimieten voor het Congres en pleit eveneens voor tests om naar de geestelijke scherpte te peilen bij politici van 75 jaar en ouder.

Een woordvoerder van McConnell zei vorige week dat hij van plan is om zijn termijn, die in 2026 afloopt,uit te doen. McConnell leidt de Republikeinse Senaat sinds 2007. Het kantoor van McConnell zei dat de senator zich licht in het hoofd voelde, maar heeft niet meer details vrijgegeven over wat de oorzaak was van het voorval van begin vorige week.

Eerder dit jaar werd McConnell in het ziekenhuis opgenomen nadat hij op het podium was gevallen, met een hersenschudding en een gebroken rib als gevolg. Eerder dit jaar viel hij ook in Finland toen hij uit een vliegtuig stapte. McConnell overleefde polio als kind, maar de ziekte heeft lang zijn loopvermogen aangetast.

Republikeinen in de Senaat hebben McConnell publiekelijk gesteund. Maar anoniem zijn sommigen wat voorzichtiger geweest. Een Republikeinse senator vertelde NBC News dat McConnell meer vertrouwt op zijn luitenanten en stelde voor dat hij zou aftreden.

“Ik zou het vreselijk vinden als het hem wordt opgedrongen”, zei die senator volgens NBC. “Je kunt deze dingen met waardigheid doen, of het wordt minder waardig. En ik hoop dat hij het op een waardige manier doet - voor zijn eigen nalatenschap en reputatie.”