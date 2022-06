Nadal verslaat Djokovic in kwartfinales Roland Garros

Rafael Nadal na zijn overwinning tegen Novak Djokovic Beeld REUTERS

Rafael Nadal heeft het titanengevecht met Novak Djokovic in de kwartfinales van Roland Garros gewonnen. De Spaanse tennisser versloeg de winnaar van vorig jaar in Parijs in vier sets: 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4). De partij op het Court Philippe-Chatrier duurde meer dan 4 uur en was pas ruim na 1 uur 's nachts afgelopen.