Nachtclub Fuse mag weer twee dagen per week open, maar er zijn belangrijke voorwaarden

Leefmilieu Brussel rekent erop dat de club binnen de twee jaar verhuist, aangezien het volgens de club onmogelijk is om verregaande akoestische verbouwingen uit te voeren. Dan zou de financiële leefbaarheid van de club en zelfs de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komen.

Voorlopig mag de club dus wel open, maar ze moet zich aan enkele strenge voorwaarden houden, zo laat Brussel Leefmilieu in een communiqué weten. Er mag enkel versterkte muziek zijn op het gelijkvloers en op de eerste verdieping (dus niet op de tweede verdieping). De club mag maximaal twee dagen per week open - tussen elf uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends - en er mogen per jaar maximaal 90 evenementen zijn.

Wake-up call

In een reactie van Philippe Close (Burgemeester van de Stad Brussel, PS) en Pascal Smet (Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw) staat dat het nachtleven voor hen een essentieel onderdeel is van het stadsleven.

“De heropening van de Fuse is voor ons geen overwinning, maar een wake-up call”, aldus de twee socialistische politici. “Het is goed dat Fuse op korte termijn opnieuw kan openen, maar er moet voor Fuse en voor het Brussels Nachtleven in ruime zin een langetermijnbeleid komen. Het Brussels nachtleven moet op een gefundeerde manier worden beschermd.

“De regelgeving moet worden aangepast om culturele plaatsen te beschermen. Alle niveaus moeten actief geschikte locaties voor culturele locaties inplannen, zodat ons nachtleven ook in het Brussel van morgen een plaats heeft.”