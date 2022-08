Na vernietiging eindtermen tweede en derde graad: Katholiek Onderwijs wil aangepaste eindtermen voor eerste graad secundair

De raad van bestuur van de koepel besliste om de procedure van gelijkwaardige eindtermen in te dienen omdat hij vindt dat de eindtermen van de eerste graad onvoldoende ruimte laten voor het pedagogisch project van schoolbesturen. Eindtermen zijn de minimumdoelen die leerlingen moeten halen. Ze worden vastgelegd door het Vlaams Parlement.

De argumenten waarmee het Grondwettelijk Hof de eindtermen van de tweede en de derde graad heeft vernietigd, namelijk dat ze te omvangrijk en te gedetailleerd zijn, gelden eveneens voor de eindtermen van de eerste graad, klinkt het.

“Katholieke dialoogscholen hebben pedagogische en didactische ruimte nodig om hun ambitie voor een veelzijdige en kritische dialoog tussen leerlingen, leraren en de wereld waar te maken”, zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Inhoud en doel van vorming zijn nooit louter algemeen en uniform maatschappelijk, maar afhankelijk van pedagogische, filosofische en levensbeschouwelijke keuzes van de school.”

Eindtermen tweede en derde graad

In februari van vorig jaar keurde het Vlaamse parlement nieuwe eindtermen goed voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De vorige set eindtermen dateerde uit de jaren 90. Dat ze aan een opfrissingsbeurt toe waren, daar was iedereen het over eens. Maar over de invulling van de nieuwe set, daar bestond discussie over. In juni werd de discussie beslecht voor het Grondwettelijk Hof, in een procedure die werd aangespannen door het Katholiek Onderwijs en het Steineronderwijs.

Het Hof volgde de onderwijskoepels in de redenering dat de eindtermen te uitgebreid zijn en op die manier de vrijheid van onderwijs in het gedrang brengen, en vernietigde de nieuwe eindtermen. Om chaos te voorkomen, voorzag het Grondwettelijk Hof wel een soort van overgangsregeling: tot aan het schooljaar 2024-2025 mogen scholen gebruik maken van de eindtermen waarmee ze dit schooljaar begonnen zijn.

De beslissing was vooral voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een fameuze streep door de rekening. Hij moest terug naar de tekentafel.