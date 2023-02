Na Turkse werkvergunningen nu ook Marokkaanse visa onder een vergrootglas

Eerder deze week bleek dat er mogelijk fraude met Turkse verblijfsvergunningen is gepleegd. Het gaat om gecombineerde vergunningen die Belgische werkgevers sinds 2019 kunnen aanvragen om werknemers uit het buitenland naar hier te halen en moeilijke vacatures in te vullen, de zogeheten knelpuntberoepen.

In totaal zijn ruim 800 dossiers on hold gezet. Bonafide aanvragen passeren nog altijd, malafide aanvragen worden nu onderzocht. Hiervan zijn 80 dossiers afkomstig uit Marokko. Zij worden op dezelfde manier tegen het licht gehouden als de andere, zegt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v).

In Vlaanderen werden in 2022 in totaal 15.199 gecombineerde vergunningen aangevraagd. 3.055 daarvan zijn afkomstig uit Turkije, een forse stijging. In 2021 ging het om nog om 1.121 vergunningen, in 2020 om 723 en in 2019 om 815.

Waarom kwam de fraude nu pas aan het licht? De plotselinge stijging in het aantal aanvragen hing samen met een aantal opvallende verzoeken, zoals een aanvraag voor vijftig Turkse arbeiders tegelijk. Dit ging om bouwvakkers, niet om bakkers zoals eerder gemeld. Het personeel van het consulaat zag ineens vreemde dingen passeren, zegt de FOD Buitenlandse Zaken. Ook in Marokko ging zette een verdachte aanvraag verder onderzoek in gang.

Uit hetzelfde dorp

Zowel het consulaat-generaal in Istanbul als dat in Casablanca trok aan de alarmbel. Voor de hand liggend, zegt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), want het consulaat komt effectief in contact met werknemers. Daar valt het dan ook op als er plotsklaps veel aanmeldingen vanuit dezelfde beroepsgroep zijn of vanuit hetzelfde dorp. “We zijn door de consulaten gealarmeerd op basis van een groot aantal dezelfde profielen”, zegt DVZ.

Toch is het niet de taak van het consulaat om onderzoek te doen of misstanden rond visa aan de kaak te stellen. Het is aan de Vlaamse overheid om te controleren, zegt Kamerlid Ben Segers (Vooruit). Hij kaartte de zaak eerder aan in het federaal parlement. “Hoeveel signalen waren er in hemelsnaam nog nodig?”, vraagt hij zich af.

Aanvragen worden inhoudelijk door de Dienst Economische Migratie beoordeeld. Als daar een positieve beoordeling komt, gaat het dossier door naar DVZ, die kijkt naar het verblijf. Als ook daar het licht op groen wordt gezet, geeft het consulaat in Istanbul het visum uit.

De lijst met knelpuntberoepen wordt om de twee jaar geüpdatet. Momenteel staan vrachtwagenbestuurders, chef-koks, slagers, bakkers en verpleegkundigen op de lijst, en verschillende functies in de bouw. In maart komt er een nieuwe lijst.

Het aantrekken van personeel voor knelpuntberoepen is een belangrijke doelstelling voor de Vlaamse regering. Daarom streeft ze naar korte doorlooptijden voor het verkrijgen van een gecombineerde vergunning. In 2022 duurde deze procedure tot en met oktober tussen de 23 en 64 dagen voor mensen die een visum voor een knelpuntberoep aanvragen. Sinds oktober is er echter vertraging op de lijn. Bij de consulaten stromen klachten binnen van werknemers die wachten op hun visa.