Na Starbucks en Amazon ziet nu ook Apple de eerste vakbond van zijn personeel ontstaan

De komst van de vakbond past in een trend bij Amerikaanse bedrijfsgiganten. Ook bij vestigingen van koffieketen Starbucks en in de magazijnen van onlineretailer Amazon richtten werknemers het laatste jaar vakbonden op. Wie in de Verenigde Staten 30 procent van het personeel achter zich krijgt, mag daartoe overgaan. De bedrijven zelf stellen zich weinig vriendelijk op tegen de initiatieven. Amazon heeft zelfs beroep aangetekend tegen de stemming. Dat is nog hangende.

Ook Apple heeft zich verzet tegen de vorming van vakbonden. Dat deed het niet door verboden, maar wel door dat dringend te ontraden en activistische werknemers via het management onder druk te zetten. Het mocht niet baten. In de Apple-winkel in Towson, in de staat Maryland, stemden 65 mensen voor en 33 tegen vorming van de vakbond, terwijl een tiental werknemers zich van stemming onthield.

Lonen groeiden niet mee met inflatie, wel meer verkoop

De initiatiefnemers hopen dat de nieuwe vakbond ze ‘toegang geeft tot rechten die we tot nu toe niet hebben’, schrijven ze in een vorige maand gepubliceerde open brief. The Washington Post interviewt winkelpersoneel van Apple, dat zegt dat de lonen pover zijn, en niet zijn meegestegen met de inflatie, terwijl het personeel wel meer Apple producten verkoopt.

Het techconcern heeft 272 eigen winkels in de Verenigde Staten. De Apple-winkels zijn wereldwijd goed voor eenderde van de totale omzet van het bedrijf, dat op de beurs meer dan 2.800 miljard euro waard is. De Apple werknemers willen dat hun salaris het succes van het bedrijf weerspiegelt.

Verwacht wordt dat de overwinning in Towson nu zal leiden tot actie in meer winkels. Datzelfde is ook gebeurd bij Starbucks. Sinds in december een Amerikaanse vestiging stemde voor de vorming van een vakbond, hebben zich tachtig andere vestigingen gemeld die eveneens een vakbond willen opzetten.