Na schietpartij aan synagoge: alweer een schietincident in Oost-Jeruzalem

De Israëlische politie spreekt over een terroristische aanslag, aldus persagentschap Reuters. Israëlische media melden dat de dader is “geneutraliseerd”. De slachtoffers zouden in ernstige toestand met verwondingen aan hun bovenlichaam zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

De Israëlische politie heeft intussen 42 aanhoudingen verricht na de fatale schietpartij bij een synagoge in Jeruzalem vrijdagavond. Het gaat om onder anderen familieleden van de Palestijnse schutter (21), die na een achtervolging werd gedood door de politie.

De man opende vrijdagavond het vuur op mensen die een synagoge verlieten. Het schietincident vond plaats op de Internationale Holocaust-herdenkingsdag en komt op een moment waarop de spanningen tussen Israël en de Palestijnen al hoog zijn opgelopen.

Westelijke Jordaanoever

Donderdag stierven op de Westelijke Jordaanoever negen Palestijnen, bij een inval van het Israëlische leger in het vluchtelingenkamp Jenin. Het was de dodelijkste inval van de afgelopen jaren. Na de operatie in Jenin kwam het tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen. De Palestijnen hebben de samenwerking met Israël op het gebied van veiligheid beëindigd.