Na schadevergoeding aan Zwijndrechts gezin: burgercollectief start massaprocedure tegen 3M

Bloedonderzoek in straal van vijf kilometer rond fabriek

Nog in Zwijndrecht is maandag het grootste pfas-bloedonderzoek van Europa gestart. Iedereen die binnen de vijf kilometer van 3M in Zwijndrecht woont, kreeg op initiatief van de Vlaamse overheid een uitnodiging om bloed te laten afnemen. Van de 75.000 genodigden gingen voorlopig al zo’n 9.000 mensen in op het aanbod. Het onderzoek dient voornamelijk om deelnemers inzicht te geven in hun blootstelling aan pfas.