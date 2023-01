Na racistische reacties tegen jeugd AA Gent: dit seizoen al 98 dossiers bij ‘racismerechtbank’ Voetbalbond

"Er is een acuut probleem. De situatie is schrijnend", zegt Dirk Thijs, ­voorzitter van de 'racismerechtbank' van de Belgische Voetbalbond. Hij kreeg halverwege dit seizoen al 98 dossiers binnen. Over heel het vorige seizoen deed de rechtbank 153 uitspraken.

De Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme houdt zich sinds het voorjaar van 2021 bezig met zulke feiten op en rond de voetbalvelden. "De toestroom aan dossiers groeit", zegt Thijs, die sinds de oprichting voorzitter is. "We moeten alle zeilen bijzetten: het aantal rechters is uitgebreid, er zijn meer mensen aan de slag bij het bondsparket om alle dossiers te onderzoeken. Het probleem is dan ook acuut, we maken schrijnende toestanden mee."

Antiracismewet

De rechtbank treedt alleen op binnen het strikte kader van de voetbalwedstrijden. "Voor zaken zoals die van de jeugdspelertjes van AA Gent, die met racisme te maken kregen op TikTok, zijn we niet bevoegd", zegt Thijs. "Dat is een zaak van de gewone parketten en de gewone antiracismewet. Zij kunnen eventueel die daders vervolgen, desnoods met hulp van gelijkekansencentrum Unia."

Tot voor kort hield de rechtbank enkel op woensdagmiddag zitting, intussen is daar één zitting per maand op donderdag bijgekomen. Die woensdagmiddag is niet toevallig gekozen. "Omdat het vaak gaat om minderjarige spelers, zowel bij de daders als bij de slachtoffers", zegt Thijs. "Dat begint al bij de U8 en U9. Maar vooral ook in de U15, U16 en U19 hebben we veel dossiers." Liefst 40 procent van alle racismedossiers gaat over jeugdvoetbal.