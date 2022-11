Na onthullingen in crèches: Katrien Verhegge stapt op als topvrouw van agentschap Opgroeien

Nieuwe berichten over wantoestanden in kinderdagverblijven in Oudenaarde en Keerbergen veroorzaakten de voorbije dagen een golf van verontwaardiging. Verschillende partijen hadden het vertrouwen in het agentschap Opgroeien en topvrouw Verhegge al opgezegd. In een mail aan haar medewerkers kondigt ze nu aan dat ze haar functie neerlegt, na een “onderling overleg” met Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v).

Crèches ’t (B)Engeltje in Oudenaarde en Mippie en Moppie uit Keerbergen moesten vorige week per direct de deuren sluiten na een reeks klachten over kindermishandeling. Misdadige folterpraktijken, klonk het eensluidend in het parlement. In beide gevallen sleepte de kinderopvang al jaren een reeks klachten mee, waarop veel te laks gereageerd werd.

“Het tragische overlijden van een kindje in de kinderopvang, dat mij van de eerste dag heel sterk heeft aangegrepen, heeft geleid tot een ongelofelijke storm voor de kinderopvang. Deze storm is uitgemond in een heel persoonlijke aanval op mij als leidend ambtenaar van ons agentschap”, schrijft Verhegge in de mail, die De Morgen in handen heeft.

“Ik wou blijven vechten omdat ik het zo oneerlijk vind ten aanzien van al de inzet die ik dagelijks zie binnen ons agentschap, maar dit is nu niet meer mogelijk”, schrijft Verhegge verder. “Ik blik terug op ongelooflijk prachtige jaren en hou er een ontzettend positief gevoel aan over.”

Verhegge stond vijftien jaar aan de top van het agentschap Opgroeien (het voormalige Kind en Gezin). Haar positie ging een tijd geleden aan het wankelen, na de dood van een peuter in een crèche in Mariakerke. In het Vlaams parlement werd een onderzoekscommissie opgericht, maar die moest vaststellen hoe Verhegge op cruciale momenten geen antwoord kon geven op vragen over het functioneren van het Agentschap.

Verhegge kon uiteindelijk aanblijven, zij het met twee crisismanagers naast haar. Maar na alweer berichten over laks optreden van de inspectiediensten, werd de politieke roep om Verhegges ontslag bijzonder luid.

Donderdag en vrijdagochtend volgde intensief overleg, waarbij minister Crevits liet verstaan dat het erg moeilijk werd om aan te blijven: de gevraagde cultuuromslag bij de inspectiediensten ging niet snel genoeg. Verhegge trok daarop zelf haar conclusies.

Bruno Vannobbergen, één van de twee algemeen directeurs van het Agentschap Opgroeien, neemt tijdelijk de honneurs waar, tot een vervanger gevonden is. De twee crisismanagers blijven voorlopig ook op post.

Net meegedeeld aan de Vlaamse Regering dat de administrateur-generaal van het Agentschap @Opgroeien Katrien Verhegge na overleg met onmiddellijke ingang haar mandaat neerlegt. — Hilde Crevits (@crevits) 18 november 2022