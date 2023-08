Na ochtendnevel volgen opklaringen en stapelwolken met maxima tot 27 graden

De maxima liggen rond 22 graden aan zee en tussen 24 en 27 graden in het binnenland. De wind is meestal zwak en veranderlijk. Aan zee waait de wind eerst zwak uit zuidwest, ruimend naar noordwest in de namiddag en toenemend naar matig.

Vanavond en in de nacht is het licht bewolkt tot helder. Tegen het einde van de nacht kan hier en daar lage bewolking of mist ontstaan. De minima liggen meestal tussen 12 en 18 graden. De wind is zwak uit veranderlijke richting of later vooral uit west tot noord.

Maandagochtend is er lokaal wat nevel of een mistbank mogelijk. Daarna wordt het zonnig. In de namiddag kunnen er vooral over het reliëf wat stapelwolken verschijnen. In het binnenland liggen de maxima tussen 24 en 28 graden. In de kuststrook blijft het kwik tussen 21 en 24 graden door de ontwikkeling van een zeebries. Elders waait de wind zwak uit veranderlijke richting.