Na motie van wantrouwen: Paul Van den Bulck neemt ontslag als voorzitter van de voetbalbond

Dinsdagavond klaagde het directiecomité in een open brief aan de Raad van Bestuur het voorzitterschap van Van den Bulck aan. Hij zou zich te vaak mengen in het dagelijkse beleid en zich verliezen in regels en details. “We voelen geen wederzijds respect en geen vertrouwen van de voorzitter”, klinkt het onder meer in de brief. Die werd ondertekend door interim-CEO Manu Leroy, Tom Borgions (financieel directeur), Pegie Leys (juridisch directrice), Sylvie Marissal (HR-directrice) Arnaud Lieutenant (IT-directeur) en Jelle Schelstraete (assistent technisch directeur).

In de brief werd ook melding gemaakt van een interne klacht tegen Van den Bulck voor pestgedrag en intimidatie.

De Raad van Bestuur kwam woensdagvoormiddag samen om de open brief te bespreken. Manu Leroy - die nu de dagelijkse leiding in handen heeft - acteerde als spreekbuis voor de directie, Van den Bulck mocht zich verdedigen.

De bondsvoorzitter nam akte van de aantijgingen en realiseerde dat hij niet meer door één deur kon met zijn directie. Hij liet de Raad van Bestuur vanochtend weten dat hij een stap opzij zal zetten. “Ik ga mij van commentaar onthouden, ik geef op maandag uitleg aan mijn raad van bestuur”, aldus Van den Bulck in een korte reactie.

Van den Bulck was sinds juni 2022 voorzitter van de KBVB. Twee maanden geleden was hij nog een van de drijvende krachten achter het vertrek van toenmalig CEO Peter Bossaert.