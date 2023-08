Na meer dan 6.000 incidenten: Voetbal Vlaanderen introduceert fairplayklassement in jeugdreeksen

Voetbal Vlaanderen telde het afgelopen seizoen 6.801 gevallen van agressie op en naast Vlaamse velden. Om dat cijfer te drukken, worden in alle jeugdreeksen – zowel indoor als outdoor, zowel jongens als meisjes, zowel Gvoetbal, als gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal – het concept fairplayklassement ingevoerd na een proefperiode in de heenronde van de gewestelijke U15.

Spelers, supporters, coach(es), afgevaardigde en fairplayouders (die de rol van bemiddelaar rond het veld invult) zullen een score krijgen van ‘zeer slecht’ tot ‘zeer goed’. Daar wordt dan een totaalscore van gemaakt per wedstrijd per team. Na elke seizoenshelft krijgen alle ploegen die gemiddeld meer dan 80% scoren een fairplaycertificaat opgestuurd om op te hangen in hun kantine. “Op die manier worden ploegen beloond voor hun inzet en faire manier van spelen”, aldus Voetbal Vlaanderen.

“We pretenderen hier niet dat we dé heilige graal gevonden hebben die ervoor zal zorgen dat we van 6.801 naar 0 gevallen van agressie per seizoen zullen terugvallen”, vertelt woordvoerder Nand De Klerck. “We moeten het probleem langs twee kanten bestrijden, een cultuur verander je niet zomaar. Aan de basis moeten we zorgen voor meer fair play en respect. Door het invoeren van het fairplayklassement maken we van het concept ‘respect’ een heel tastbaar en meetbaar instrument. Langs de andere kant: wanneer spelers, ouders of trainers alsnog over de schreef gaan, dan weten ze dat er zware sancties volgen”, besluit De Klerck.