Na kritiek op non-binair personage: Netflix schrapt kinderreeks ‘Ridley Jones’

Chris Nee, de bedenkster van de animatiereeks ‘Ridley Jones’ liet op sociale media weten dat de reeks geschrapt is door Netflix. “Het verbaast me niet dat Netflix heel stilletjes de eerste kindershow waarin een non-binair personage te zien is, gedumpt heeft”, klonk het.

“O, en ja: dit is het einde van de reeks. Ze hebben ons gecanceld na wat ze net uitgebracht hebben. Ze hebben gewoon alle specials - waaronder de kerstspecial, de filmspecial en de Cindy Lauper-aflevering - stilletjes online gezet. Dit is het dus.”

In de animatiereeks is te zien hoe Fred, de bizon, aan hun grootmoeder vertelt dat hun non-binair is. Daar kwam best wel wat kritiek op, van kijkers die vonden dat de reeks te woke was. Desondanks was ‘Ridley Jones’ erg populair bij critici. Zo was de reeks genomineerd voor een Emmy Award, een GLAAD Media Award en een Kidscreen Award.

Netflix heeft nog niet gereageerd op het nieuws.