Na heisa over ‘spreekverbod’ stuurt VRT-CEO nieuwe mail naar personeel: ‘Geen sprake van zwijgplicht’

Onder de titel “geen commentaar” waarschuwde Frederik Delaplace in een interne mail aan zijn VRT-personeel deze week voor “onvoorzichtige uitspraken” en het delen van vertrouwelijke informatie met externen. Om te vermijden dat zulke uitspraken “het beeld van de sterke mediaorganisatie” zouden ondergraven, wil Delaplace alle communicatie over de openbare omroep uitsluitend overlaten aan de eigen communicatiedienst.

Die mail zorgde voor veel ophef, zowel binnen als buiten de VRT. De vakbonden reageerden woedend op het “spreekverbod” en dienden al een actieaanzegging in. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (cd&v) vond de actie “ontzettend onverstandig en niet voor herhaling vatbaar”.

Vrijdag stuurde de CEO een nieuwe mail naar zijn personeel om meer uitleg te geven bij de ophef van de voorbije dagen. Dat schrijft VRT NWS en ook onze redactie kon de mail intussen lezen. “Iedereen moet binnen VRT zijn of haar mening kunnen uiten en dat zonder angst kunnen doen”, schrijft Delaplace. “Er vielen termen als spreekverbod en zwijgplicht. Laat me heel duidelijk zijn: daar is geen sprake van.”

Delaplace, in het verleden nog werkzaam voor De Tijd, benadrukt dat hij intern een “opendebatcultuur” wil stimuleren en dat niemand het zwijgen wordt opgelegd: “Dat zou bizar zijn, komende van iemand die zijn halve leven journalist is geweest.”

Hij slaat een mea culpa (“ik had dat beter kunnen en moeten duiden”) maar blijft wel bij de kern van zijn eerdere boodschap: Terughoudendheid in de communicatie naar buitenaf is nodig “om te vermijden dat al het goeds over VRT keer op keer wordt tenietgedaan door akkefietjes en perslekken”. Hij zegt nauwlettender te zullen toezien op het naleven van de integriteitscode en wil kritiek en ergernissen binnen de VRT voortaan “eerst intern aanpakken”.