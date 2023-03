Na grensoverschrijdend gedrag bij ‘The Voice of Holland’: Ali B. en Jeroen Rietbergen vervolgd voor zedendelicten

In het persbericht van het Openbaar Ministerie. worden geen namen worden genoemd, maar duidelijk is dat met de 41-jarige man uit Almere en de 51-jarige man uit Huizen respectievelijk Ali B en Rietbergen worden bedoeld.

De Nederlandse justitie startte eind april vorig jaar een strafonderzoek tegen vier verdachten van zedenfeiten rondom talentenjacht The Voice Of Holland. De zaken kwamen aan het licht tijdens een uitzending in januari 2022 van het Youtube-programma Boos van Tim Hofman over grensoverschrijdend gedrag rondom de talentenshow. Vier mannen kwamen onder vuur te liggen: ex-juryleden Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N.

Het OM verdenkt Ali B, tussen 2013 en 2022 jurylid bij het programma, van zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen, die gepleegd zouden zijn tussen 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en het buitenland. Een daarvan is gerelateerd aan The Voice. Volgens het OM was bij de aangifte van een vierde vrouw tegen de rapper geen sprake van een strafbaar feit.

Bandleider Rietbergen wordt verdacht van een zedenfeit uit februari 2018. Dat zou hebben plaatsgevonden in of rond de opnamestudio’s van The Voice.

Tegen Borsato loopt nog wel een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021, maar dat is niet gerelateerd aan The Voice. In deze zaak wordt nog een vervolgingsbeslissing genomen. De zanger heeft tegenaangifte gedaan voor smaad en laster.