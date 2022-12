Na Geena Lisa zet VRT ook contract stop met Saartje Vandendriessche en Tomas De Soete

Bij de openbare omroep VRT vinden deze week de gesprekken plaats met de medewerkers die gedwongen moeten vertrekken in het kader van het transformatieplan. “Bijltjesdag bij VRT”, zo tweette VRT-journaliste Phara de Aguirre dinsdag. “In de ene gang tranen bij collega’s die een vergaderverzoek gekregen hebben, in de andere gang opluchting bij collega’s die dat niet gekregen hebben.” Het massale ontslag is onderdeel van het transformatieplan van VRT-CEO Frederik Delaplace, die een forse besparingsoefening van 25 miljoen euro doorvoert.

Net als tientallen andere collega’s, kreeg ook Geena Lisa Peeters (50) te horen dat de omroep haar laat gaan. Zij werkte sinds 2000 voor het toenmalige TV1. Aanvankelijk als omroepster, later ook als presentatrice van programma’s als ‘Fata Morgana’ en ‘Vlaanderen Muziekland’. In een eerste reactie aan Het Laatste Nieuws laat Geena Lisa weten: “Ik verlaat na 22 jaar VRT en ben ontroerd door de vele reacties. Ik ben dankbaar voor de vele prachtige jaren”, klinkt het.

“Ik kies vandaag honderd procent voor mijn geliefde job als coach, trainer en auteur binnen de wereld van well-being en mentale gezondheid. Mijn ontslag geeft me de kans om voluit voor mijn passie te gaan”, aldus Lisa.

Ook met programmamaker Tomas De Soete zou de samenwerking nu stopgezet worden. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Ook Saartje Vandendriessche niet langer in dienst

Daarnaast zou ook het contract met presentatrice Saartje Vandendriessche (47) stopgezet worden. Vandendriessche is volgens Het Nieuwsblad niet ontslagen, maar haar bediendecontract is wel stopgezet en zij gaat verder als zelfstandige.

De presentatrice was van 2005 tot en met 2015 te zien als omroepster bij Eén. Ze was ook een van de gezichten van ‘Vlaanderen Vakantieland’ en presenteerde onder meer ‘De Naaktkalender’ op Eén en ‘De Pretshow’ op Ketnet. Recent maakte ze voor de openbare omroep het programma ‘Op de man af’, waarin ze elke week een sportieve uitdaging aanging tegen een mannelijke tegenstander, en ‘Saar in het bos’, waarin ze drie weken lang probeerde te overleven in het bos.

Vandendriessche benadrukt dat zowel de VRT als zijzelf nog openstaat voor toekomstige samenwerkingen. “In de toekomst zal ik sowieso mijn tijd en energie blijven besteden aan die onderwerpen die me na aan het hart liggen en waar ik echt nog enthousiast van word. Bij de VRT of via andere kanalen.”