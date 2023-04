Na explosie in centrum Antwerpen: geviseerde woning is ouderlijk huis van verdachte in Sky-dossier

Het incident vond rond 3 uur plaats. Het zou gaan om een van de zwaarste explosie in Antwerpen tot nog toe. In vier straten is er schade en twintig huizen zijn beschadigd. De vermoedelijk geviseerde woning is zwaar getroffen De brandweer heeft er stutwerken uitgevoerd. Ook vijf auto’s zijn beschadigd. Een persoon raakte lichtgewond. Hij bezeerde zich door het glas.

Er werd meteen een grote perimeter ingesteld. Buurtbewoners werden gevraagd om buiten te blijven omdat er risico bestond dat ze zich zouden verwonden aan het vele glas dat verspreid lag. “Ik kon niet geloven dat dat huis niet was ingestort, zo luid was die knal”, getuigt een bewoner.

Het gerechtelijke lab en de ontmijningsdienst van het leger DOVO kwam massaal ter plaatse om de ontploffing te onderzoeken. De politie vermoedt dat het gaat om een incident binnen het drugsmilieu, maar geen enkele piste wordt uitgesloten, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

In de woning die het doelwit was, woont een betrokkene bij een strafproces tegen een drugsbende, Xavier P. (32). Hij heeft voor een havenbedrijf gewerkt en is in verband gebracht met cocaïnesmokkel van een drugsbende van een andere verdachte, Gianni B. (28). Het proces is een voortvloeisel van de geslaagde politieactie van een paar jaar geleden waarmee een kolossale hoeveelheid versleutelde berichten van de berichtendienst SKY ECC konden worden ingezien.

Beeld BELGA

Ook het parket is een onderzoek gestart dat door de federale politie gevoerd zal worden, klinkt het in een verklaring van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Gezien de zware impact van deze aanslag op de buurt heb ik de lokale politie gevraagd een breed buurtonderzoek te voeren.” Daarbij zullen er huis-aan-huisbezoeken plaatsvinden om “zoveel mogelijk informatie in te winnen”.

Volgens De Wever is de jongste explosie “nogmaals bewijs hoe dringend de georganiseerde drugsmisdaad in dit land met man en macht bestreden worden”. Hij erkent daarbij wel de recente inspanningen van de federale regering maar benadrukt dat de federale gerechtelijke politie “schromelijk onderbemand” blijft.

De Wever verwijst ook naar het 11-jarige meisje dat in januari om het leven kwam bij een schietpartij in het Antwerpse Merksem: “Hopelijk wacht men niet tot er weer een onschuldig slachtoffer valt om eindelijk echt de nodige middelen in te zetten.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) reageerde in de voormiddag op de regionale zender ATV. Het incident toont voor haar aan dat “elke buurt in Antwerpen getroffen kan worden”. Daarnaast is Verlinden er nu “nog meer van overtuigd dat we moeten doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen: meer mensen bij de federale gerechtelijke politie”.