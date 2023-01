Na Europees advies: België verplicht coronatest voor rechtstreekse vluchten uit China

Het had heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk kwam er woensdagavond dan toch een akkoord uit de bus om de corona-uitbraak in China op een gecoördineerde manier aan te pakken in de Europese Unie, al krijgen de lidstaten nog veel bewegingsruimte.

In de eerste plaats zullen alle passagiers op vluchten van en naar China de aanbeveling krijgen een medisch masker of een FFP2/N95/KN95-ademhalingstoestel te dragen en er wordt advies verstrekt over persoonlijke hygiëne en gezondheidsmaatregelen. Verder worden de lidstaten “sterk aangemoedigd om voor alle passagiers die vanuit China naar de lidstaten vertrekken, de eis in te voeren van een negatieve covid-19-test die niet meer dan 48 uur voor het vertrek uit China is afgenomen”.

Ook hier zal de beslissing uiteindelijk dus bij de lidstaten zelf liggen. België zal in ieder geval een negatieve coronatest eisen voor passagiers op directe vluchten uit China, zo meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). In eerste instantie enkel voor rechtstreekse vluchten omdat daar het risico op vermenigvuldiging van besmettingen het grootst is.

Er is een koninklijk besluit in voorbereiding, dat normaal gezien zaterdag kan worden gepubliceerd. Opschaling van de maatregelen blijft mogelijk, volgens Vandenbroucke. Zaterdag wordt ook voor het eerst afvalwater van een vlucht uit China apart opgevangen voor onderzoek naar het coronavirus. Dat is een proefproject.

Ook werd nog afgesproken passagiers die uit China aankomen steekproefgewijs te testen bij aankomst om de epidemiologische situatie in de gaten te houden. En zal men overgaan tot het testen en sequencen van afvalwater van luchthavens met internationale vluchten en vliegtuigen die uit China aankomen.

De gecoördineerde aanpak komt er na een week waarin de Europese lidstaten paniekvoetbal leken te spelen als reactie op het einde van het zerocovidbeleid in China. Een pijnlijke vaststelling voor de Europese Unie, die in de zwaarste periode van de pandemie gezworen had gezondheidsbedreigingen voortaan samen aan te pakken. Maar nu was het opnieuw ieder voor zich, met lidstaten die elk voor zich voorzorgsmaatregelen uitrolden.

Groot wantrouwen

Met de nieuwe maatregelen wil Europa het zekere voor het onzekere nemen. Volgens de data die de Chinese gezondheidsautoriteiten vrijgeven,circuleren in het land virusstammen die ook in Europa al hun intrede hebben gedaan. Maar het wantrouwen is erg groot. Europese overheden geloven niet dat China volledige openheid biedt. Ze willen daarom zelf kunnen controleren of toeristen uit China geen nieuwe covidvarianten naar Europa brengen.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO uitte woensdag kritiek op de Chinese statistieken. Officieel zijn er veel minder overlijdens en zware zieken dan berichten op bijvoorbeeld sociale media doen vermoeden. “We blijven China om snellere, regelmatige en betrouwbare gegevens vragen over ziekenhuisopnames en sterfgevallen”, aldus Tedros Ghebreyesus, directeur van de WHO.

De Europese lidstaten zullen de situatie evalueren en de ingevoerde maatregelen over een tweetal weken herbekijken.