Na één jaar oorlog: Europa viseert dan toch Russische diamanten

Precies een jaar na de start van oorlog in Oekraïne kondigen Europa en de G7 aan dat de Russische diamanten in de ban moeten. Diamanten, zowel ruw als gepolijst, afkomstig uit Russische mijnen zullen binnen afzienbare tijd niet meer welkom zijn in Europa en de G7-landen. Die economieën vertegenwoordigen zo’n 70 procent van de mondiale diamantmarkt.

Om te vermijden dat Rusland de sancties omzeilt, wordt een nieuw traceringssysteem op poten gezet. Daarmee moet iedere steen teruggeleid kunnen worden naar de originele mijn. Zo’n systeem bestaat vandaag al, maar dat zit vol gaten. Russische stenen die in Mumbai gepolijst worden, worden daarna verder verkocht als Indiase stenen. Zo belandden de voorbije maanden Russische diamanten bijvoorbeeld nog ongemerkt in de VS, ondanks een importverbod.

De Europese Unie komt zo tegemoet aan de groeiende kritiek vanuit de eigen lidstaten. Europa nam de voorbije maanden sancties tegen zowat alles wat uit Rusland kwam, maar de diamanten bleven de hele tijd buiten schot. Nochtans zijn de edelstenen een aanzienlijke inkomstenbron voor Rusland. Via het staatsbedrijf Alrosa komen de riante winsten in de oorlogskas terecht. Maar ondanks aandringen van onder meer Polen werden diamanten opnieuw niet opgenomen in het recentste sanctiepakket.

Antwerpen

Verscheidene lidstaten vroegen de voorbije maanden steeds luider om een importverbod. Ons land stond, via diplomatieke kanalen, op de rem. Een importverbod zou immers erg pijnlijk zijn voor de Antwerpse diamantwijk - in januari werd voor meer dan 130 miljoen aan diamanten geïmporteerd. De vrees was dat Rusland niets zou voelen van zo’n verbod, omdat de handel gewoon verlegd kon worden naar andere diamantcentra in de wereld.

Ons land zocht daarom samen met de Europese Commissie een oplossing op G7-niveau. Door de grootste economieën mee in het bad te trekken, wordt de afzetmarkt voor Russische diamanten in één klap gevoelig kleiner. In een gezamenlijke verklaring van de G7-landen klinkt het dat de Europese Commissie met deze stap de “significante opbrengsten die Rusland uit de diamanthandel haalt, wil verkleinen”.

Een belangrijke vraag zal zijn hoe effectief en dwingend het nieuwe traceersysteem is. Volgens onderzoek van Knack is het huidige systeem zo lek als een zeef. Veel retailers willen Russische diamanten niet meer verkopen, maar daar heeft Rusland een creatieve oplossing op gevonden: de edelstenen worden gewoon uitgevoerd met het label “oorsprong onbekend”. Experts zouden volgens Knack in een oogopslag zien dat het om Russische diamanten gaat, maar met die informatie gebeurt niks.