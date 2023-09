Na een geslaagde missie naar de maan lanceert India ook een ruimtesonde naar de zon

De missie heeft onder andere als doel meer te weten te komen over de geladen deeltjes die de zon het zonnestelsel instuurt, de zogenaamde zonnewind. Somak Raychaudhury, die betrokken was bij de ontwikkeling van bepaalde componenten van de ruimtesonde, zegt dat d missie de capaciteit heeft om “voor een big bang op wetenschappelijk vlak” te zorgen.

“Er zijn momenten geweest waarop belangrijke communicatiesystemen uitvielen, omdat een satelliet door een zonnewind geraakt werd”, zegt hij. Ook Rama Rao Nidamanuri, van het Indian Institute of Space Science and Technology, beaamt dat. “De lage baan om de aarde is sterk vervuild door private ruimtemissies, dus begrijpen hoe je satellieten daar kan beschermen is van bijzonder belang.”

Op de lange termijn zou de missie kunnen bijdragen aan een beter begrip van de invloed van de zon op het klimaat.

Lagrangepunt

De ruimtesonde zal zo’n 1,5 miljoen kilometer afleggen in een periode van vier maanden. Het zal ‘gestationeerd’ worden op een zogenaamd lagrangepunt, dat is een plek in de ruimte waar de zwaartekracht van twee hemellichamen gelijk is. Door op dat punt te blijven, blijft de ruimtesonde stabiel hangen en er heel wat brandstof bespaard worden

Lees ook Europa nam vannacht niet alleen afscheid van Ariane 5, maar ook van een glansrijk ruimtevaarttijdperk

Afgelopen week kon India succesvol een lander op de zuidpool van de maan landen. De succesvolle landing maakte van India het eerste land dat daarin slaagde. Enkele dagen eerder mislukte een poging van Rusland.