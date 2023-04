Na dood van Raul in Gent roept schepen van Onderwijs op tot sereniteit: ‘Alle mensen op en rond de school zijn geschokt’

Het gerechtelijk onderzoek naar de dood van de negenjarige Raul, die vorige week werd teruggevonden in het Houtdok in Gent, is volop bezig. Daarom onthoudt het stadsbestuur zich van uitgebreide commentaar op de zaak, die desondanks veelbesproken is in alle media. In die verklaringen komt ook de schoolcontext vaak aan bod.

Omdat die analyses gemaakt worden “zonder dat men het dossier kent”, voelt de Gentse schepen van Onderwijs Evita Willaert (Groen) zich genoodzaakt een langere verklaring af te leggen en op te roepen tot sereniteit: “Deze verschrikkelijke zaak van geweld op een kind raakt heel veel mensen diep. Beeld je in wat het moet zijn voor die mensen die hem gekend hebben.”

Gents schepen van Onderwijs Evita Willaert (Groen). Beeld Wannes Nimmegeers

“Alle mensen op en rond de school zijn geschokt door het overlijden van Raul”, zegt Willaert. “Zij moeten verklaringen en analyses aanhoren, terwijl ze zelf rigoureus de richtlijnen van het parket opvolgen om niet te communiceren. Dat hakt er bijzonder hard in bij hen, het raakt hen in het diepste van hun ziel.”

De schepen wil tonen dat ze “naast hen staat” en wil “hun stem laten horen”. “Ik wil oproepen om begrip te hebben voor het feit dat er in dit stadium niet kan worden gecommuniceerd. Er zijn veel vragen en veel vragen zijn ook terecht. Uiteraard zullen we het debat voeren als de elementen gekend zijn, eens het onderzoek afgerond is.”

Ze drukt ook haar waardering uit voor het schoolpersoneel, dat net zoals de kinderen op school begeleiding krijgt om dit drama te verwerken. “Chapeau voor alle betrokkenen voor de sereniteit en de kracht om ondanks hun eigen verdriet en de moeilijke context er te blijven staan voor hun klassen en hun kinderen. Voor hen wil ik deze verklaring geven. We horen jullie, we weten hoe moeilijk het is voor jullie en we vragen respect voor jullie situatie.”