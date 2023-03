Na de pensioenbonussen: Groen en N-VA vragen externe doorlichting van werking Kamer

Jarenlang streken De Croo, Bracke, en enkele topambtenaren van de Kamer een riant en mogelijk onwettig pensioenvoordeel op waar zo goed als niemand van bleek te weten. De ontdekking van die bonussen leidde tot grote consternatie in het parlement, omdat de regeling nooit door de bevoegde organen van de Kamer was goedgekeurd.

Kamervoorzitter Eliane Tillieux beval intussen een onderzoek naar de totstandkoming van de pensioenvoordelen, die ook meteen opgeschort werden. De Kamer laat ook onderzoeken of de betaalde bedragen teruggevorderd kunnen worden, al is dat volgens de juridische diensten van het parlement erg onzeker.

Lees ook Ieder jaar opnieuw keurde de Kamer de ‘onwettige pensioenbonus’ goed, nu is er volop verontwaardiging. Hoe kan dat? Je moet jezelf wel erg bijzonder vinden als je meent dat je recht hebt op een genereuze bonus bovenop het allerhoogst mogelijke pensioen

Maar volgens Groen-Kamerlid Kristof Calvo is er meer nodig om de geloofwaardigheid van de Kamer te herstellen. “Onze instelling beleeft een ongeziene crisis”, schijft Calvo in een brief aan Tillieux. In die brief vraagt hij een externe doorlichting van de hele bedrijfsvoering van de Kamer. Die is immers versnipperd over tal van kleine organen, zoals het Bureau van de Kamer, het bestuurscomité, de conferentie van voorzitters, en de commissie comptabiliteit.

“Na de verontwaardiging moet nu verantwoordelijkheid volgen. Het lijkt me goed die ingewikkelde structuur tegen het licht te houden”, zegt Calvo aan De Morgen.

Peter De Roover (N-VA) treedt Calvo bij. Ook hij vraagt in een brief aan Tillieux een externe audit. “De recente gebeurtenissen werpen een zware smet op het blazoen van onze instelling en wij zijn het aan onszelf en de bevolking verplicht om, naast de directe maatregelen die werden getroffen, zo snel mogelijk klaarheid te scheppen”, klinkt het.

“Tegelijkertijd wens ik ook dat de huidige interne initiatieven worden verdergezet om deze hele historie bloot te leggen, in volle transparantie. Het is van het grootste belang dat we feiten kunnen bovenhalen om een eventuele strafrechtelijke vervolging voor te bereiden want de Kamer wordt door deze feiten financieel maar vooral moreel zwaar geschaad”, aldus De Roover.

Calvo wil naast de doorlichting ook dat het statuut van Kamerlid “ernstig herbekeken” wordt. Bovendien moeten de Kamer en Senaat beter samenwerken om “voor de hand liggende besparingen” door te voeren.