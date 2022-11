Na de militaire nederlagen nu ook een diplomatieke oorvijg voor Poetin: wat gebeurde er op Bali?

De gevolgen van Ruslands invasie van Oekraïne wekken mondiaal steeds meer ongenoegen op, bleek deze week op de G20-top. Maar zolang Rusland over raketten beschikt, kan het blijven proberen zeven plagen over Oekraïne uit te storten.

Zouden dit de beelden zijn die later blijven hangen van de Russische invasie van Oekraïne: naast de massagraven bij Marioepol en elders de verstilde beelden van troosteloos ogende, kale, koude martelkamers? De plekken waar Russische bezetters de lokale bevolking pijnigde, sloeg, verkrachtte, stroomstoten gaf, doodde. Het zijn de stille getuigen van Russische wreedheid die nu weer opduiken in het bevrijde Cherson. Soms tot leven gebracht door overlevenden, of door in de muur gekerfde boodschappen als ‘God red ons’.

Strikt genomen zijn het niet eens uitwassen. Wie Rusland kent, herkent de achteloze banaliteit van het geweld. Dat was altijd onderdeel van Poetins systeem. Poetin werd held der Russen toen hij Grozny aan puin schoot en ‘stabiliteit’ herstelde. Sindsdien draaide op de Russische Kaukasus een ‘lopende band van martelingen’, waar geen haan naar kraaide.

Maar nu dat systeem de Russische grenzen heeft overschreden, loopt het tegen een muur. Een Oekraïense muur, maar steeds meer, zo bleek deze week, ook een internationale muur. Op de G20-top op Bali gebeurde deze week iets bijzonders. Er kwam, tegen de verwachting in, een eindverklaring. Daarin werd weliswaar erkend dat er ‘verschillend wordt gedacht’ over het onderwerp, maar er stond ook onvervalste harde kritiek op de Russische invasie in – en in dit geval is dat belangrijk en veelzeggend.

Medici dragen het lichaam van een slachtoffer dat onder puin is gevonden op de plaats van een nachtelijke beschieting in Mykolaiv. Beeld AP / Efrem Lukatsky

Concert van grote naties

Want de G20 benadert in dit tijdsgewricht, waarin de VN-Veiligheidsraad verlamd is en qua opmaak veel te Europees, misschien wel het dichtst Franklin Roosevelts oorspronkelijke idee van een ‘concert van grote naties’. Alle grote landen uit alle werelddelen zijn er in vertegenwoordigd, inclusief de BRICS-landen. Dat is de groep ‘opkomende landen’ die naast China en Rusland ook bestaat uit Brazilië, India en Zuid-Afrika – landen die zich in de VN onthouden van stemming over de Russische invasie.

Wat gebeurde er op Bali? Dat Poetin niet kwam, was al een voorteken. Het tweede signaal was de urenlange ontmoeting tussen presidenten Biden en Xi, die nadien werd uitgelegd als een diplomatieke ‘détente’: de scherpe tegenstellingen blijven, onder meer over Taiwan, maar de temperatuur daalt en de twee machtigste landen ter wereld kunnen nog praten over overkoepelende problemen.

Vervolgens werd, volgens een interessante reconstructie in The Financial Times, een leidersrol vervuld door gastheer Indonesië en India, die andere Aziatische grootmacht die volgend jaar de G20 organiseert. Zij bekeken de oorlog op de volgende manier: de impact ervan op de hele wereld, economisch en qua voedselvoorziening. En haalden andere landen die op het vinkentouw zitten, zoals Argentinië, Mexico en Saoedi-Arabië, over om toch met een gezamenlijke verklaring te komen. “Dit was de eerste G20 waar zich ontwikkelende landen de uitkomst bepaalden”, zei een Indiase functionaris.

Daarbij kwam donderdag de aankondiging door de VN en Turkije dat de graandeal, die de export van Oekraïens graan door de Zwarte Zee mogelijk maakt, wordt verlengd met 120 dagen. “Een belangrijk besluit in de mondiale strijd tegen de voedselcrisis”, zei president Zelensky. En opnieuw een signaal dat Rusland, dat het belang ziet van de mondiale diplomatieke strijd om de oorlog, steeds vaker tegen grenzen aanloopt.

Een ander voorbeeld is de veranderde Russische retoriek over het mogelijke gebruik van kernwapens. De nauwelijks verhulde dreigementen van onder meer president Poetin hebben plaatsgemaakt voor boze ontkenningen dat Moskou overweegt kernwapens in te zetten. Ook hier speelt mee dat wereldwijd ongenoegen is geuit over Ruslands nucleair wapengekletter.

Aanvallen op civiele infrastructuur

President Xi’s steun voor Rusland is, vanuit geopolitiek perspectief, tamelijk onwankelbaar: het Westen is schuldig aan de oorlog, herhaalde hij deze week. Niettemin kwalificeert hij die steun steeds duidelijker: China “is sterk tegen pogingen om voedsel en energie als wapens te gebruiken”.

Van dat laatste kritiekpunt trekt Poetin zich voorlopig niets aan. De aanvallen op kritieke civiele infrastructuur in Oekraïne gaan onverdroten door, dag in dag uit. Het incasseringsvermogen van de Oekraïners is groot, maar de autoriteiten zijn gealarmeerd en luidden de noodklok. Kyiv hoopt dat westerse partners kunnen helpen snel een deel van de schade te herstellen.

Familieleden rouwen tijdens de begrafenis van Maksym Kropyva, een Oekraïense soldaat die acht dagen eerder werd gedood tijdens gevechten in de regio Mykolaiv. Beeld The New York Times / Brendan Hoffman

Zolang Rusland over de benodigde raketten beschikt, kan het zijn pogingen voortzetten om Oekraïne zeven plagen te bezorgen. Daarbij zal in Moskou de hoop zijn dat Europese landen ergens deze winter – met hoge prijzen en nieuw te herbergen vluchtelingen – hun eensgezinde steun aan Oekraïne gaan heroverwegen. Wat mist in Moskou, is het besef dat de wreedheden en die zeven plagen tot dusver een averechts effect sorteren – niet alleen in Oekraïne, maar ook in Europa. Dat Ruslands internationale diplomatieke positie er ook niet beter op wordt, zal de neiging om voor het geweld te zwichten verder verkleinen.