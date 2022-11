Na de maandelijks te betalen zetelverwarming bij BMW: sneller optrekken kost Mercedes-klanten straks 1.200 dollar per jaar

Vroeger was het eenvoudig: je kocht een auto, en afhankelijk van je budget nam je er nog een aantal opties bij. Steeds meer merken - die in het hogere segment op kop - experimenteren echter steeds vaker met betalende diensten voor het vrijgeven van opties die eigenlijk al in de wagen zitten. De inspiratie van bij streamingdiensten en de techwereld waar in-app-aankopen al langer gemeengoed zijn, lijkt niet moeilijk te zoeken.

Ook Mercedes-Benz zet nu zijn eerste stappen in het nieuwe verdienmodel: Amerikaanse klanten van de elektrische EQE- en EQs-modellen mogen - of afhankelijk van het standpunt: moeten - binnenkort online een jaarlijks abonnement van 1.200 dollar afsluiten als ze sneller willen optrekken. Met de ‘Acceleration Increase’-optie wordt een update van de software vrijgegeven die de motor 24 procent performanter maakt.

Daardoor zullen bestuurders er 0,8 tot 0,9 seconden minder lang over doen om tot 60 mijl per uur (ongeveer 100 km/u) op te trekken. Of anders gezegd: zonder bij te betalen, kunnen klanten voortaan niet langer het volledige potentieel van de auto benutten.

Eerder kreeg BMW al veel kritiek toen de Duitse autobouwer besliste om zijn zetelverwarming achter een abonnementsformule te steken. Wie graag met een warm achterwerk rondrijdt, betaalt daar tegenwoordig 18 euro per maand voor via het BMW Connected Drive-programma. Volgens BMW kunnen gebruikers daardoor net goedkoper af zijn wanneer ze de optie bijvoorbeeld enkel in de winter nemen. Het is bovendien kostenefficiënter om in de fabriek elke nieuwe auto van zetelverwarming te voorzien en de optie tegen betaling te laten ontgrendelen, dan de nodige hardware wel in de ene, maar niet in de andere auto te monteren, zo klinkt het.

De zetelverwarming permanent ontgrendelen kan ook nog, maar kost u 400 euro. Een ‘professionele parkeerassistent’ hebt u dan weer voor 15 euro per maand.