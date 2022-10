Na de laconieke tussenkomst: gevraagde excuses van Liesbeth Homans (N-VA) komen er niet

Op de vraag van PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele waar moeders met hun kinderen moeten blijven als de crèche plots sluit, antwoordde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) vorige week erg laconiek tijdens de bespreking van de septemberverklaring: “Bij de papa”. Die uitspraak deed, samen met het hoongelach bij de Vlaamse meerderheid, heel wat stof opwaaien op sociale media.

Oppositiepartij PVDA stuurde daarom eerder al aan op excuses “naar alle burgers, ouders en kinderbegeleiders die zich de afgelopen dagen geschoffeerd hebben gevoeld”. Parlementslid Jos D’Haese (PVDA) opende bovendien de vergadering met de stelling dat Homans de parlementaire regels schond door zich als voorzitter inhoudelijk te mengen.

“Ik heb uw schrijven ontvangen. U hebt dat gericht aan het uitgebreide bureau, dus is de plenaire vergadering niet het forum om dit te bespreken”, reageerde Homans, die geen excuses uitsprak.

Ook oppositiepartijen Groen en Vooruit noemden de eerdere tussenkomst nochtans ‘wereldvreemd’. “Zonder opvang weten we dat vrouwen terug naar de jaren vijftig worden gekatapulteerd. Vaders en moeders moeten niet opvangen wat de Vlaamse regering nalaat”, aldus Celia Groothedde (Groen).

De Vlaamse regering maakt 115 miljoen euro extra vrij voor de kinderopvang, maar dat is volgens de sector lang niet voldoende om alle pijnpunten weg te werken, zoals het aantal kinderen per begeleider in de crèche. Die ligt nu op een begeleider per acht à negen kinderen.

Cd&v-minister Benjamin Dalle, die vorige week applaudisseerde voor de tussenkomst van Homans, erkende in De ochtend op Radio 1 dat die budgetverhoging wellicht niet afdoende is. “Als een kind niet naar een kinderdagverblijf kan, dan weten we dat de vrouwen er dan vaak voor moeten zorgen”, zei Dalle, die evenwel benadrukte dat moeders en vaders hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.