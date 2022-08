▶ Na de hittegolf komt de regen: korte maar hevige wolkbreuk boven Gent zet straten onder water

Bekijk de video:

Nu de dagenlange hittegolf officieel ten einde is, gingen deze middag de hemelsluizen open, onder meer boven de regio Gent. Maar dat zorgde naast verkoeling en het broodnodige water voor de natuur helaas ook voor wateroverlast.

In het noorden van de stad, in onder meer Wondelgem en Mariakerke, zijn kelders van huizen, winkels, en een technische ruimte van het AZ Sint-Lucas onder water gelopen. De brandweer zet kolkenzuigers in omdat de riolering het overtollige water niet kan slikken na de aanhoudende droogte. Enkele straten staan blank , onder meer in Mariakerke (foto) en Wondelgem, en er worden zandzakjes uitgedeeld. Rond de Brugsesteenweg, in Mariakerke, staat water in een filiaal van prijsbreker Wibra en een fietsenwinkel. Ook aan het Rabot in het centrum waren er problemen en het water dreigde in verschillende winkels binnen te lopen.

“Tot 15 uur kregen we 130 oproepen voor wateroverlast. Het gaat vooral om ondergelopen straten en kelders en het water dreigde ook binnen te lopen in enkele winkels. Ook enkele technische ruimtes van het AZ Sint-Lucas liepen onder water", zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon.