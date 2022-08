Na de heisa rond gelekte feestvideo: Finse premier Sanna Marin legt negatieve drugstest af

Het filmpje werd donderdag verspreid op sociale media. In de video danst en zingt Marin in een privéwoning, samen met bevriende en beroemde Finnen. Critici vinden haar feestgedrag ongepast voor een regeringsleider, maar veel Finnen hebben steun betuigd. Wie de beelden openbaar heeft gemaakt, is onduidelijk. Zaterdag volgde een tweede filmpje, waarin te zien is hoe de premier danst in een club met de Finse zanger Olavi Uusivirta.

Na beschuldigingen van het gebruik van verdovende middelen besloot ze zich op drugs te laten testen. Ze heeft de test zelf betaald en de testverklaring is ondertekend door een arts, staat te lezen op haar website. “Ik heb in mijn leven nooit drugs gebruikt”, zei de premier vrijdag al tijdens een persconferentie. Ze wees erop dat ze een gewoon iemand is en dat ze net als anderen het recht heeft om haar vrije tijd in te vullen.

Nadat de filmpjes voor de nodige commotie zorgden, spraken verschillende vrouwen over de hele wereld hun steun aan Marin uit. Met het opschrift ‘Solidariteit met Sanna’ delen Finse, maar ook Deense en zelfs politici bij ons hun eigen feestvideo’s online.