Na de dood van Gino (9): dit weten we al over het onderzoek en de 22-jarige verdachte

De recherche is zondag in het Nederlands-Limburgse Geleen nog bezig met het doorzoeken van de woning van de man die wordt verdacht van de ontvoering van Gino en van betrokkenheid bij zijn dood. Volgens lokale media gaat het om Donny M.

Het appartement waar de man sinds eind vorig jaar woonde, ligt in een nette wijk in de kleine gemeente vlakbij Maasmechelen. Aan de overkant - er ligt een parkje met een speeltuin tussen - werd zaterdag het lichaam van Gino gevonden achter een uitgebrand huis. Na zijn arrestatie wees M. de speurders zelf de plaats aan waar het lichaam van de negenjarige jongen uit Maastricht even later gevonden werd.

Verdwijning Gino Gino verdween woensdagavond toen hij speelde in een speeltuintje in Kerkrade, in Nederland. Hij logeerde sinds een week bij een zus in Kerkrade omdat zijn moeder in Maastricht ziek was en hij daar niet kon blijven. Na zijn verdwijning sloeg de politie groot alarm uit vrees voor een misdrijf. Ten tijde van de verdwijning van Gino waren volgens de politie een man en drie kinderen op het speelveldje aan het voetballen. Talloze vrijwilligers begonnen grote zoekacties in Kerkrade en in Landgraaf waar een step werd gevonden die veel leek op de step die Gino tijdens zijn verdwijning bij zich had. Bij die zoektochten werden spullen gevonden die mogelijk van Gino waren. Onderzoek daarvan heeft bijgedragen aan het vinden van de verdachte.

Hoe is Gino overleden?

Hoe of wanneer de jongen is gestorven, is nog niet duidelijk. Donny M. wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino Van Der Straeten, maar het is nog steeds niet geweten of hij de volwassen man is die woensdag op het pleintje in Kerkrade met drie andere jongens aan het voetballen was.

Wie is Donny M.?

Donny M. was bekend bij het gerecht, maar de politie verduidelijkte zaterdag tijdens een persconferentie dat zijn gerechtelijke verleden niet rechtstreeks tot zijn aanhouding had geleid. De politie noemde zijn aanhouding “het resultaat van de optelsom van de verschillende onderzoeken die door politie maar ook door vrijwilligers georganiseerd werden.”

Donny M. werkte een tijdje als vrachtwagenchauffeur. Uit zijn facebookprofiel blijkt verder dat de man een hevige supporter is van voetbalclub PSV. Buurtbewoners omschrijven hem in lokale kranten als wat zonderling. Zo had M. sinds zijn aankomst in Geleen de ruiten van zijn huurappartement met kranten verduisterd. “Donny zag er keurig uit. Maar echt contact had je nooit met hem. Hij was wel vriendelijk, maar keek je nooit aan”, aldus een buurtbewoner aan De Telegraaf.

Donny M. (22) werd aangehouden in de zaak van de verdwijning van Gino (9), die dood werd teruggevonden in Geleen. Beeld RV

Volgens onze informatie groeide Donny M. op onder bijzondere jeugdzorg. Het zou al zijn misgegaan in een pleeggezin waar hij in 2011 en 2012 werd opgevangen. Volgens een ouder wiens kinderen daar ook werden opgevangen, zou Donny M. - op dat moment een prille tiener - toen kinderen hebben lastiggevallen. Het pleeggezin zou na die feiten gestopt zijn met de opvang van kinderen bij hen thuis. Politie en justitie hebben die informatie niet bevestigd.

Wat nu?

Allicht zal er op een volgende persconferentie wel meer duidelijkheid worden gegeven over het gerechtelijk verleden van de man. Donny M. is nu in bewaring genomen, zoals een arrestatie heet in Nederland en zal volgende week voor een rechter-commissaris (zo heet de onderzoeksrechter in Nederland) moeten verschijnen die over zijn verdere aanhouding beslist.