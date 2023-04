Na de boeken en de films komt er nu ook een televisieserie rond ‘Twilight’

Het is nog niet duidelijk of de gloednieuwe tv-serie het verhaal van tiener Bella Swan en vampier Edward Cullen in beeld zal brengen. Het is ook mogelijk dat de reeks zich focust op een compleet nieuw verhaal, maar wel gebaseerd op de ‘Twilight’-boeken.

Sinead Daly zal het script uitwerken. De scenarist werkte eerder al mee aan ‘Tell Me Lies' en ‘The Walking Dead: World Beyond’. Ook Stephenie Meyer, de auteur van de felbegeerde boekenreeks, zal deelnemen aan de productie. Wanneer en op welk platform de serie valt te bekijken, is nog niet geweten.

De ‘Twilight’-boekenreeks werd eerder al verfilmd. In totaal kwamen er vijf films uit, tussen 2008 en 2012. De films waren onmiddellijk een grote hit. Het vampierenverhaal veroverde de box office en menig tienerhart. Al snel verdeelde de wereld zich in twee kampen: Team Edward of Team Jacob. De hoofdrollen in ‘Twilight’ werden gespeeld door Kristen Stewart (Bella), Robert Pattinson (Edward) en Taylor Lautner (Jacob). De drie relatief onbekende acteurs werden dankzij de films wereldberoemde filmsterren.