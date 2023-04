Na controverse over inkomen Vandenhaute: VRT-anker Catherine van Eylen neemt ontslag bij NV Huppeldepup

Weekblad HUMO maakte bekend dat NV Huppeldepup jaarlijks 500.000 euro factureert aan RSC Anderlecht. Daar is Wouter Vandenhaute, de man van Catherine Van Eylen, de voorzitter.

Na het HUMO-artikel had Catherine zelf meteen aangekondigd dat ze haar rol bij Huppeldepup zou herbekijken. Dat heeft ze dus ook gedaan, zoals blijkt uit een uittreksel dat in het Staatsblad is verschenen. Ze nam ontslag op 15 februari, een week na het verschijnen van het artikel.

De openbare omroep verdedigde Van Eylen en noemde haar “een toonbeeld van objectieve en professionele journalistiek”. Er was ook nooit sprake geweest van inmenging, klonk het. Er is wel met haar afgesproken dat ze geen reportages presenteert waarin Vandenhaute of Anderlecht centraal staat.