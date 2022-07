▶ Na bestorming presidentieel paleis, steken betogers ook huis van premier in Sri Lanka in brand: president treedt woensdag af

De demonstranten geven de president de schuld van de economische crisis in Sri Lanka, de ergste sinds het land in 1948 onafhankelijk werd. Er is al maanden een tekort aan onder meer voedsel, medicijnen en brandstof. Eerdere protesten hebben geleid tot het vertrek van Rajapaksa’s familieleden uit de regering. De president weigert zelf af te treden.

Boze betogers wisten de woning binnen te dringen ondanks pogingen van de veiligheidsdiensten om hen tegen te houden. De barricades van de politie hielden ze niet tegen en er werden waterkanonnen en traangas tegen de menigte ingezet. Volgens een getuige is ook in de lucht geschoten. Bij de onrust van zaterdag zijn zeker 21 personen, onder wie twee agenten, gewond geraakt.

Volgens de voorzitter van het parlement zal de president Gotabaya Rajapaksa ontslag nemen op 13 juli. “De president heeft tijd nodig om ontslag te nemen om een vlotte overdracht van de macht te verzekeren”, aldus parlementsvoorzitter Mahinda Yapa Abeywardena in een mededeling op de televisie.

Huis premier in brand

Betogers hebben ook ingebroken in het huis van de eerste minister Ranil Wickremesinghe, en dat in brand gestoken. Het is niet duidelijk of de premier op dat moment ook zelf aanwezig was.

Nochtans had Wickremesinghe eerder vandaag ook al aangekondigd dat hij bereid is om ontslag te nemen, ten voordele van een regering van nationale eenheid. De premier had een spoedvergadering van de regering bijeengeroepen om te praten over een “snelle oplossing” voor de huidige politieke crisis. De partijleiders in het parlement eisten zijn ontslag, net als dat van de president. De woordvoerder van de premier, Dinouk Colambage, zegt dat Wickremesinghe ontslag zal nemen wanneer alle partijen een akkoord hebben over de vorming van een nieuwe regering.

Avondklok

De ordediensten hadden vrijdag nog een avondklok uitgevaardigd in een poging de manifestanten te ontmoedigen op straat te komen, maar die maatregel werd al snel weer opgeheven nadat oppositiepartjen, mensenrechtenbewegingen en advocaten ermee hadden gedreigd de chef van de politie te vervolgen.

De betogers lapten de avondklok ook grotendeels aan hun laars. Sommigen hadden de spoorwegmaatschappij zelfs gedwongen om hen met de trein naar de hoofdstad Colombo te brengen om aan een manifestatie deel te nemen.

Beeld AP