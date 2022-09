Na amper twee dagen ziet vloer KMSKA er al niet meer nieuw uit: vol zwarte strepen en vegen

Voor de festiviteiten van afgelopen weekend blonk de witte, hoogglanzende vloer van het nieuwe museumgedeelte nog. Nu, enkele dagen later, ziet die vloer er al niet meer nieuw uit. Bezoekers van het KMSKA deelden foto’s van de vloer vol zwarte strepen en vegen op sociale media.

Een aantal mensen hebben het briefje van de turnleraar weer niet goed gelezen: geen gekleurde zolen in de zaal! #KMSKA pic.twitter.com/UUgdgIrRns — Peter Fransen (@pjtr) 25 september 2022

“We wisten dat het een gevoelige vloer was. Het is een blinkende gietvloer, die heel duurzaam is en gemakkelijk te kuisen. Maar ja, als mensen daar met zwaardere schoenen over lopen – het is slecht weer – krijg je daar vrij makkelijk zwarte strepen op”, zegt directeur Carmen Willems op VRT NWS. “We zijn aan het bekijken wat we daar op korte termijn beter aan kunnen doen. Het is voor onze onderhoudsploegen een leerproces, maar die kinderziektes moeten er uiteraard uit.”

“We hopen natuurlijk dat vooral de kunst in het oog springt en niet de zwarte strepen. Dus we willen een goede en duurzame oplossing vinden, en daar zijn we mee bezig”, zegt Willems.