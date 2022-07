N-VA-voorzitter Bart De Wever: ‘Pensioenhervorming van Vivaldi is schuldig verzuim’

“Je weet dat je onderweg bent naar de afgrond, en toch neem je een stap naar voor in plaats van naar achter”, zegt Bart De Wever woensdagochtend bij Radio 1 over de veelbesproken pensioenhervorming. De Wever benadrukt dat België voor een “exploderende vergrijzing en schuldberg” staat, en dat dit akkoord ons dus dichter richting de afgrond duwt. Want volgens de N-VA-voorzitter zal de hervorming de kost van de pensioenen enkel doen toenemen. “Dit is gewoon schuldig verzuim”, klinkt het nog.

België is overigens het “enige land ter wereld waar werkloosheid een keuze is die je voor het leven kan maken, terwijl je geniet van een mooi pensioen”, weet De Wever. En dat allemaal om de “Waalse PS-kiezer te bedienen”.

Ook over de pensioenbonus (de bonus voor wie doorwerkt na vervroegd pensioen, red.) is de Antwerpse burgervader niet enthousiast: “Zo'n bonus werkt enkel als er ook een malus is. Wie langer werkt krijgt een bonus, maar wie minder werkt krijgt minder.”

Lees ook Het pensioenakkoord: wat is er beslist en hoe zal u dat binnenkort voelen?

De N-VA-voorzitter herhaalt nog dat zijn partij voorstander is van 45 gewerkte jaren om een vol pensioen te bekomen. In een minimumpensioen van 1.500 euro netto kan De Wever zich wel vinden, maar dan wel pas na 30 jaar en “niet al na 16 jaar (20 jaar vier vijfde, red.)”. Hij deelt ook nog een sneer uit naar Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, die volgens De Wever “de lat op de grond heeft gelegd” toen hij tijdens de onderhandelingen als eerste die 20 jaar aanhaalde. “Zo geef je de PS exact wat ze willen.”

De Wever waarschuwt tenslotte dat “België zo niet blijft duren” en dat we afstevenen op Griekenland-scenario’s. “Wat als wij aan de onderhandelingstafel zitten met PS in 2024? Confederalisme blijft de prioriteit, maar ook een pensioenhervorming ligt al zeker op tafel”, aldus Bart De Wever.