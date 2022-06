N-VA en Vlaams Belang niet onder de indruk van akkoord over defensiebudget: ‘Gaan ze in dit Belgisch 'neppatéke' bijten of niet?’

De federale ministers in het kernkabinet bereikten zaterdag een akkoord om het defensiebudget tegen 2035 te verhogen tot 2 procent van het bbp, zoals jaren geleden werd afgesproken binnen de NAVO. Aan het akkoord zijn zes voorwaarden verbonden. Zo moet het geld dat geïnvesteerd wordt in defensie meer opleveren voor de Belgische economie en bevolking en mogen de investeringen niet ten koste gaan van het geld dat besteed wordt aan onder meer klimaat.

‘Slechts intentie’

In een reactie zondag laakt de N-VA dat in het akkoord enkel sprake is van een ‘intentie’ en dat er geen budgettair traject is vastgelegd. De regering gaat hiermee in tegen haar eigen regeerakkoord, zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken.

De enige verdienste van dit akkoord is dat de premier met ‘een intentie’ naar de cruciale NAVO-top in Madrid zal kunnen, aldus de N-VA’er, volgens wie het “afwachten is op de reactie van de bondgenoten. Gaan ze in dit Belgisch ‘neppatéke’ bijten of niet?”

Francken voegt daar aan toe dat er deze legislatuur “géén euro extra geld voor defensie bijkomt. Alles blijft zoals eerder gepland, een groeipad voor 1,54 procent tegen 2030 en ‘de intentie’ van 2 procent tegen 2035. Geen derde fregat, geen extra F35's, geen bijkomende investeringen in de landmacht?”

‘Gijzelen’

Bij Vlaams Belang luidt het dat de premier zich “laat gijzelen door Ecolo-Groen met een reeks klimaatvoorwaarden”. “De broodnodige budgetverhoging voor Defensie wordt gekoppeld aan meer investeringen in klimaatplannen en meer ontwikkelingshulp, terwijl die drie zaken toch niet veel met elkaar te maken hebben”, zegt Kamerlid Annick Ponthier.

Die voegt eraan toe dat dit groter budget geen blanco cheque mag zijn: “met een groter budget moet er een grondig hervormingsplan komen, want defensie loopt helemaal vierkant en daar horen we paars-groen weinig of niet over.”

