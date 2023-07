N-VA eist onderzoekscommissie naar malversaties bij Bpost

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) nodigde dinsdag de verzamelde pers uit. Met behulp van een grondig voorbereide Powerpoint-presentatie deed hij het hele Bpost-dossier nog eens uit de doeken. Het was vooral een samenvatting van wat er de afgelopen maanden allemaal aan de oppervlakte is gekomen, mede dankzij zijn parlementaire werk.

Het echte nieuws had hij tot op het einde bewaard: N-VA pleit voor het oprichten van een parlementaire onderzoekscommissie in de Kamer. Met deze vraag zal Freilich wel nog wachten tot september, wanneer de parlementsleden terugkeren uit vakantie. “We doen dit niet om de haverklap, zoals onze collega’s van Vlaams Belang”, zegt Freilich. “Meer nog, het is de eerste keer deze legislatuur. De bevoegdheden zouden veel breder gaan dan de andere onderzoeken, zoals dat van de Belgische Mededingingsautoriteit naar kartelvorming of van het Rekenhof naar de krantenconcessies.”

Kamerlid Michael Freilich (N-VA). Beeld Photo News

Deze week dient Freilich al een motie om meer transparantie en een externe audit te eisen. Dat er gewacht wordt met de vraag naar een onderzoekscommissie wijst er vooral op dat er momenteel nog niet voldoende politieke steun is. Er is een gewone meerderheid nodig om zo’n commissie in het leven te roepen.

Toeval of niet, dinsdag stelden Business AM-journalisten Emmanuel Vanbrussel en Wouter Verschelden hun nieuwe boek Bpost Hold-up voor over de malversaties van de afgelopen jaren bij het overheidsbedrijf. Freilich verwees er zelf herhaaldelijk naar.

Van slechte wil

Hij had ook een nieuw element meegebracht dat zou bewijzen dat er bij de toekenning van de eerste concessie voor de bedeling van papieren kranten en tijdschriften sprake was van voorkennis. Freilich stelde zich vragen bij een e-mail uit 2015 die in de audit opdook van de hand van oud-topman Dirk Tirez, die toen nog op de juridische dienst van Bpost werkte. In die mail schrijft Tirez dat hij weet dat toenmalig concurrent AMP niet zou meedingen naar het eerste krantencontract.

Volgens Freilich had met name Eubelius aan de alarmbel moeten trekken, want het kantoor was destijds ook betrokken bij de aanbesteding voor de concessie. Bovendien is de e-mail van Tirez de enige die integraal in de audit staat. “Wat toont men ons niet? In welke fuik wil men ons leiden?”, vroeg Freilich zich af.

Ook in andere dossiers kan Bpost volgens hem een gebrek aan transparantie aangewreven worden, zoals over de verstoring van de pakjesmarkt en het socialezekerheidsstelsel dat op zijn medewerkers van toepassing is. Freilich: “Er is bij Bpost niets veranderd, het bedrijf is nog altijd van slechte wil.”