‘My boebel, my decision’: actrice Ruth Beeckmans liet moedervlek op voorhoofd verwijderen

“Ik zie dat niet meer”, vertelde Beeckmans in 2019 nog aan Evi Hanssen op JOE. “Meer zelfs: ondertussen vind ik het een trade mark. Het is niet zo dat die vlek per se moet blijven, maar voorlopig heb ik er geen last van.”

Op de première van Aller/Retour, Beeckmans’ jongste film, bleek dat de actrice nu toch afscheid genomen heeft van haar kenmerkende moedervlek. Intussen deelde ze er zelf ook een bericht over op sociale media.

“Voor wie zich zorgen zou maken, ik heb hem nog”, klinkt het op Instagram, met enkele begeleidende hashtags: “#yououtgrewmyface”, “#jewerdwattegrillig”, “#byebyeboebel”, “#zaljealtijdookweleenbeetjemissen”, “#weloverwogen”, “#myboebelmydecision” “#dowhatfeelsrightforyoualways”.

Hiermee lijkt Beeckmans aan te geven dat ze de vlek liet verwijderen omdat hij te groot geworden was. Of er ook een medische reden was, is niet duidelijk.