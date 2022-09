Muurschildering in Leuven eert overleden Sanda Dia: ‘Alsof hij je recht aankijkt’

Het idee om een eerbetoon voor Dia te maken, borrelde al in 2020 op, zegt Bjorn Van Poucke van All About Things. “Sanda is zo vaak in de media opgevoerd geweest, dat het voelde alsof hij een object werd. Met de muurschildering wilden de vrienden en familie hem weer afbeelden als Sanda de mens, als goede vriend en goede zoon die hij geweest is.”

De tekening is in samenspraak met de stad Leuven en de KU Leuven aangebracht op de achtergevel van de Pieter De Someraula. De ideale locatie, vindt Van Poucke. “De gevel ligt in het centrum van de stad, is zichtbaar vanop straat en kijkt uit op een park, waar veel studenten samenkomen.”

Vorige week is het beeld op de gevel geschilderd, dinsdag werden de laatste stukjes afgewerkt. Het resultaat is een fotorealistisch portret geworden van Dia. “Het is een emotioneel beeld. Het lijkt alsof Sanda je recht aankijkt”, zegt Van Poucke.

Sanda Dia overleed op 7 december 2018, na een tweedaags ontgroeningsritueel van de inmiddels ontbonden studentenclub Reuzegom. Hij was toen 20 jaar. Het proces rond studentenclub Reuzegom en de dood van Dia wordt hervat op 13 maart 2023. Daar staan 18 leden van de studentenclub terecht voor de dood van Dia