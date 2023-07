MR wil voorlopig niet meer spreken over fiscale hervorming, Groen: ‘Compleet onverantwoord’

“Voor de MR vormen de voorstellen die op de tafel liggen in dit stadium geen evenwichtige onderhandelingsbasis en kunnen de plenaire besprekingen daardoor niet opnieuw worden opgestart”, luidt het in een persbericht dat maandag na het partijbureau is verstuurd.

Het is volgens MR “essentieel” dat eerst een aantal moeilijkheden uit de weg worden geruimd rond de fiscale hervorming “en dat er een duidelijk zicht op de toekomstige begrotingsinspanning komt, onder leiding van de eerste minister die op onze volledige steun kan rekenen om een compromis te vinden”. Die moeilijkheden, dan gaat het kort samengevat om de manier waarop de federale regering de beloofde lastenverlaging wil bekostigen – via belastingen. Over de door MR gevraagde hervormingen rond de arbeidsmarkt. En over een gebrek aan aandacht voor zelfstandigen.

Bij MR ziet men de onderhandelingen rond de fiscale hervorming, die al meer dan vijf weken aanslepen, niet meer landen voor de deadline van 21 juli – traditioneel het einde van het politieke werkjaar. Sowieso vindt men het beter om de fiscale hervorming samen met de begrotingsopmaak in het najaar te bespreken. “De laatste begrotingsinformatie waarover we beschikken, toont ook aan dat we bij de begrotingsbesprekingen van september-oktober meer dan een miljard moeten vinden om de begrotingsdoelstellingen van de regering te halen”, klinkt het.

‘Onbegrijpelijk’

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout vindt het onbegrijpelijk dat MR de onderhandelingen over de fiscale hervorming over de zomer wil tillen. “De liberalen roepen al jaren dat werken meer zou moeten lonen. Met deze fiscale hervorming ligt hun kans om daar mee voor te zorgen voor het grijpen. Het is onbegrijpelijk dat MR dan plots de stekker uit de onderhandelingen trekt en liever de zomer ingaat zonder akkoord. Burgers zijn hier echt niets mee. Dit is onbegrijpelijk en compleet onverantwoord.”



Volgens Vaneeckhout tonen de Franstalige liberalen dat ze niet aan politiek doen voor de doorsnee Belg, maar alleen voor de allerrijksten. “Het leven is duur geworden en de fiscale hervorming kon ervoor zorgen dat mensen meer overhouden op het einde van de maand. De MR laat deze mensen in de steek.”

De groenen blijven beschikbaar om te werken aan een akkoord. Eenzelfde reactie klinkt bij de socialistische partijen. “Werken moet meer lonen. De belastingen op mensen die werken moeten omlaag. Zeer jammer dat de MR dit blokkeert”, zegt Vooruit, dat zich wil blijven “verder inzetten voor koopkracht en gezondheidszorg”. Ook de PS was “bereid om verder te werken op basis van het huidige voorstel”, klinkt het. “We zullen zien hoe het nu verder gaat. Als één partner niet wil, wordt dat uiteraard heel moeilijk.”