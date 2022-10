MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: ‘Stop altijd de hardwerkende spaarder te bestraffen als we geld nodig hebben’

Volgens Bouchez wil de federale regering, waar zijn partij deel van uitmaakt, “wéér proberen om belastingen te heffen op kleinere zaken die opnieuw dezelfde mensen raken, zij die voor de rijkdom in ons land zorgen”. “Daarbij kom ik uit een stad waar 1 op de 2 mensen die de leeftijd hebben om te kunnen werken, niet aan de slag is. En daar is geen beleid voor.”

Bouchez vindt dat cd&v op het juiste spoor zit met het voorstel van de tax cut, die de belastingen met 3 miljard euro zou verminderen. “Dat is iets positiefs voor zij die werken.”

Over de kapitaalvlucht die vaak wordt aangehaald als argument om het bedrijven financieel niet al te lastig te maken, zegt Bouchez dat die wel degelijk realiteit zou zijn. “Wallonië en Brussel zouden de laagste werkgelegenheidsgraad in de hele Europese Unie kennen, als het landen zouden zijn. Als Wallonië een departement van Frankrijk zou zijn, zou het het laagste BBP per inwoner hebben”, zegt Bouchez, die daarin “voldoende bewijs ziet voor de problemen rond kapitaalsvorming, investeringen en de creatie van rijkdom in ons land”.

“Met belastingverhogingen zullen we de mensen alvast niet vooruithelpen”, legt Bouchez uit. “Want het zal vooral de mensen treffen die hebben kunnen sparen.” Hij verdedigt daarom ook de federale woonbonus voor een tweede woning. “Dat zijn mensen die hun hele leven gewerkt hebben. En wat doen we? We gaan het hen wat zwaarder maken.” Tegelijkertijd wordt de werkloosheidsgraad niet aangepakt, vindt Bouchez, en “hebben we een sociale politiek die 130 miljard euro vertegenwoordigt in ons land”. “Kunnen we daar niet eerst wat orde op zaken stellen vooraleer we de werkende mensen gaan lastigvallen?”

‘Tweede woning is veilige investering’

“Voor ons is iemand die een tweede woning aanschaft, niet per se een rijke persoon, maar iemand die zijn hele leven spaart. Iemand die rijk is, heeft misschien wel 200 woningen. Die moeten we inderdaad misschien niet helpen bij zijn 201ste woning.” De MR-voorzitter wijst erop dat een tweede woning aanschaffen voor heel wat zelfstandigen, gemiddelde ambtenaren en mensen uit het middenkader een “veilige investering” is. “De middenklasse wil dat hun kinderen beter kunnen leven dan hun ouders. Als je een tweede woning kan kopen om je kinderen te ondersteunen, moet je dan scheef bekeken worden in ons land?”

“Wat zal dat opbrengen? 10 miljoen euro? Terwijl we 3 miljard moeten vinden. Daarom hebben we structurele hervormingen nodig.” Bouchez pleit voor hervormingen op de arbeidsmarkt door de werkloosheidsuitkeringen in tijd te beperken en ze na verloop van tijd ook te verlagen.

Zijn partij wil ook sociale hervormingen en een plafond voor “steunmaatregelen die sommigen opstapelen”. “Ze hebben het leefloon, ze hebben het sociaal tarief en dan hebben ze nog een sociale woning. Ook ondersteuning voor opvang en vervoer. Daar moeten we misschien een plafond voor invoeren.”

Bouchez vindt de 10 miljoen euro die het afschaffen van het fiscaal voordeel voor een tweede woning zou opleveren karig in vergelijking met wat het belasten van vakbondspremies zou opbrengen. “Dat zou 80 miljoen euro opbrengen. In ons land word je dus harder afgestraft als je probeert te sparen of te werken, in vergelijking met de vakbondspremies die volledig vrijgesteld zijn van belastingen.”