▶ MR-voorzitter Bouchez krijgt taart in gezicht bij signeersessie

Beveiligingspersoneel houdt de man in bedwang en belt de politie. Enkele aanwezigen vallen ook kwaad uit naar de taartgooier. De persoon die de beelden filmde, krijgt een mep van iemand met een boek.

Bouchez reageerde intussen al via sociale media op het incident. “Er was iemand die zo slim was om een taart te gooien”, zei hij. “Jammer, want ze leek me wel lekker. Ik heb ze kunnen proeven. Ik wilde na het incident graag in gesprek gaan met hem, hij zat misschien niet op dezelfde golflengte als ik op politiek vlak. Er was zeker geen sprake van wraak. Ik wil altijd met iedereen in discussie gaan, maar nooit met gebruik van geweld.”

Bouchez was vanmorgen tussen 10.30 uur en 12 uur aanwezig bij Fnac in Luik voor een eerste signeersessie rond zijn nieuwe boek.