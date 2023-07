Morrissey reageert scherp op sterren die Sinéad O’Connor herdenken: ‘Jullie hadden het lef niet om haar te steunen’

“Vanuit de muziekindustrie is er haat voor zangers die er niet bij horen, dat weet ik maar al te goed”, schrijft Morrissey op z'n website. “Ze worden nooit geprezen tot ze dood zijn, wanneer ze eindelijk niets meer terug kunnen zeggen. Jullie prijzen haar nu alléén maar omdat het te laat is. Jullie hadden het lef niet om haar te steunen toen ze nog leefde en ze jullie hulp kon gebruiken.”

Uitdaging

Ook de pers krijgt een veeg uit de pan. “Ze noemden Sinéad dik, triestig, choquerend, geschift ... Maar niet vandaag. CEO’s van platenlabels die hun mooiste glimlach lieten zien toen ze weigerden om haar een contract te geven, staan nu aan te schuiven om haar een ‘feministisch icoon’ te noemen. En onbelangrijke beroemdheden, kobolden uit de hel en platenlabels die kunstmatig opgewekte diversiteit creëren, verdringen zich nu op Twitter om er hun onzin uit te kramen. Terwijl het net jullie waren die ervoor zorgden dat Sinéad het opgaf ... Want ze weigerde om een label te krijgen, en ze werd vernederd, net zoals de weinige mensen die de wereld draaiende houden, allemaal vernederd worden.”

De muzikant, die bekend werd met muziekgroep The Smiths, noemt O’Connor een “uitdaging”. “Je kon haar niet in een hokje plaatsen, en ze had de moed om zich uit te spreken toen iedereen veilig stil bleef. Ze werd lastiggevallen omdat ze zichzelf was. Nu zijn haar ogen eindelijk gesloten, op zoek naar een ziel die ze de hare kon noemen.”

Bewusteloos aangetroffen

Het overlijden van de ‘Nothing Compares 2 U’-zangeres werd woensdag bekendgemaakt. Die dag was ze bewusteloos aangetroffen in haar woning in Londen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, werd O’Connor doodverklaard. Het zou niet om een onrustwekkend overlijden gaan.