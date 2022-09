Morgen gaat terreurproces van start: ‘Ik weet waar de wapens zijn verborgen’

Maandag start in Evere het proces rond de aanslagen van 22 maart 2016 met een inleidende zitting. Een van de verdachten is de eenbenige ex-Syriëstrijder Bilal El Makhoukhi (33), op het proces rond Sharia4Belgium in 2015 veroordeeld tot vijf jaar cel. Zijn rol leek op 22 maart beperkt tot het fiksen van een onderduikadres voor Mohamed Abrini, de man met het hoedje, en de Zweedse IS-strijder Osama Krayem, nadat zij hadden verzuimd om zich op te blazen.

Volgens de akte van beschuldiging op het proces deed El Makhoukhi meer dan dat. Er wordt een foto in afgebeeld die werd aangetroffen op door kamikazes Ibrahim El Bakraoui en Najim Lachraaoui in een vuilbak achtergelaten pc. Daarop is te zien wat overbleef van het arsenaal van de terreurcel. Onder een IS-vlag liggen een kalasjnikov uitgestald, drie VZ58-machinegeweren, kalasjnikovladers, twee granaten en twee pakken C4-springstof (kneedbommen).

Na de aanslagen voerde het federaal parket tientallen huiszoekingen uit, in de hoop een garagebox te vinden. Dat er diende gezocht te worden naar een garagebox, zo leert de akte, werd afgeleid uit een zoekactie op de pc van de Rwandese moslimbekeerling Hervé Bayingana Muhirwa (37). Muhirwa is een jeugdvriend van El Makhoukhi bij wie Abrini en Krayem zich na 22 maart verstopten. Met de pc was op Immoweb gezocht naar een garagebox, terwijl de Rwandees geen auto bezat.

In een van zijn laatste spraakboodschappen, ook op de pc, spreekt Lachraaoui leider Abou Ahmed in Raqqa toe: “We zullen de wapens achterlaten bij Imrane en hem een adres geven waar hij je kan contacteren voor het geval andere broeders aan de slag gaan.” Aangezien over Imrane wordt gezegd dat hij eerder al in Syrië meevocht, gaat het federaal parket ervan uit dat het om El Makhoukhi gaat.

Volgens de akte kwamen de wapens in de avond van 1 juni 2016 ter sprake tijdens een afgeluisterd gesprek tussen Abrini en El Makhouki, toen zij samen opgesloten zaten in de gevangenis van Brugge. Abrini vraagt: “Herinner je je die gast, een van de twee broeders, die je heeft uitgelegd waar je naartoe moest. Heeft hij je geld nagelaten?” “Nee, niks aan mij, maar wel aan zijn familie”, antwoordt El Makhouki. “Hij heeft alleen de wapens bij je achtergelaten?”, vraagt Abrini vervolgens. “Nee, maar ik weet waar ze zijn verborgen”, vertrouwt El Makhouki hem toe.

De volgende avond hebben de twee het er opnieuw over. “Ik zou willen dat je me de code geeft van waar die wapens liggen, dan kan ik iemand sturen om ze op te halen”, zegt Abrini. “Ik ken mensen die klaarstaan om mij hier weg te krijgen.” Opnieuw pretendeert El Makhoukhi dat alleen hij toegang kan krijgen tot de wapens.

De eerste zitting van het terreurproces is maandag, al gaat het pas op 10 en 13 oktober echt van start. In de weken daarna zullen de negen aanwezige verdachten worden ondervraagd.