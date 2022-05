Morgen code geel voor hele land voor onweer: hier worden de buien verwacht

Vanuit Frankrijk zijn er onweersbuien onderweg naar ons land. Vanaf vannacht is er een grote kans op regen- of onweersbuien in het westen van het land, zo meldt het KMI.

Morgen start de dag met regen- of onweersbuien in het westen, die later op de dag naar het centrum en het oosten trekken. De onweersbuien kunnen gepaard gaan met stevige regenval, hagel en/of rukwinden, zegt VRT-weerman Frank Deboosere. Tijdens de hevigste onweersbuien kunnen er neerslaghoeveelheden vallen van 10 tot 20 mm, waarbij ook rukwinden voorkomen tot 70 kilometer per uur. Vooral in het oosten is er kans op hagel.

Wel zal het onweer allicht erg lokaal zijn, al is de kans voor het uiterste westen van het land volgens het KMI kleiner. “Delen zullen niets krijgen en verweesd achterblijven”, aldus Deboosere. Doordat de grond door de warmte volledig uitgedroogd is, bestaat bovendien de kans op wateroverlast. NoodweerBenelux spreekt ook van een hoge bliksemfrequentie.

Ook vrijdag verwacht het KMI regen- of onweersbuien, waarvan sommige intens kunnen zijn, met hagel en rukwinden. Vooral het centrum en het oosten van België moeten dan rekening houden met hevige buien, aldus NoodweerBenelux.

“Omdat er nu nog wat onenigheid bestaat in de weermodellen omtrent de locatie en intensiteit kan deze weersituatie het best worden ingeschat in de loop van donderdag”, zegt weerman Nicolas Roose van NoodweerBenelux. De temperatuur zal vrijdag nog zo’n 22 graden bedragen in het centrum van het land. In het uiterste zuidoosten halen we nog 25 graden.

Onweerradar

De voorspelde onweersbuien in onze contreien zijn het gevolg van de aanvoer van vochtige en warme luchtmassa’s uit het zuidwesten van Europa. De luchtstroming wordt daardoor eerder onstabiel.

Zaterdag koelt het verder af met maxima rond 21 graden en is het meestal droog. Ook zondag blijft het droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele onweersbuien of wat regen. De maxima variëren van 18 tot 24 graden. Dinsdag tot slot blijft het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met kans op wat neerslag. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden.