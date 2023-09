Mohamed Al-Fayed (94) overleden in Londen, bijna 26 jaar na dodelijke crash van prinses Diana en zoon Dodi

Al-Fayed werd geboren in Egypte, maar woonde de afgelopen zestig jaar in het Verenigd Koninkrijk. Daar bouwde hij een succesvol zakelijk imperium op. Hij werd vooral bekend als de eigenaar van warenhuis Harrods en voetbalclub Fulham. Al-Fayed verkocht Harrods in 2010 aan Qatar Holdings en Fulham in 2013 aan de Amerikaanse zakenman Shahid Khan.

Al-Fayed's zoon Dodi, een filmproducent, werd in de tweede helft van de jaren negentig wereldnieuws door zijn relatie met de Britse prinses Diana, die kort daarvoor was gescheiden van de toenmalige kroonprins (en huidige Britse koning) Charles. Diana en Dodi Al-Fayed kwamen 31 augustus 1997 om in een noodlottig verkeersongeluk in Parijs.

Scheepsmagnaat

In de nasleep van de fatale crash hield Mohamed Al-Fayed vol dat de dood van zijn zoon en Diana geen ongeluk was, maar in scène zou zijn gezet door Britse veiligheidsdiensten. De Franse politie concludeerde na onderzoek evenwel dat het om een ongeluk in, dat deels zou zijn veroorzaakt door het te harde rijden en alcoholgebruik van chauffeur Henri Paul.

Mohamed Al-Fayed werd geboren in 1929 in Alexandrië, de tweede stad van Egypte. Hij vergaarde zijn eerste fortuin als scheepsmagnaat, waarna hij naar Londen emigreerde en investeerde in Harrods, Fulham en het Ritz Hotel.

Volgens de Britse zender Sky News is Al-Fayed vrijdag begraven bij de Centrale Moskee in Regent Park in Londen, na het vrijdaggebed.