Nieuws Miss België

‘Mogelijk aanslag vermeden’ bij Miss België verkiezingen, man met wapens opgepakt

Miss België Beeld Joel Hoylaerts / Photonews / BELGA

Zaterdag is in de nabijheid van Plopsaland in De Panne, waar de Miss België-verkiezing plaatsvindt, een man opgepakt. Het gaat om een veertiger die een wapen bij zich droeg en ook een wapen in zijn wagen had. Volgens Eric Van de Sijpe van het federaal parket ‘is mogelijk een aanslag vermeden’.